◇パ・リーグ 日本ハム２―０オリックス（2026年5月10日 京セラＤ）

やっと出た！ついに出た！！日本ハムのフランミル・レイエス外野手（30）が、リーグトップタイの4勝をマークしているエスピノーザを打ち砕いた。初回2死一塁からスライダーを左翼5階席までかっ飛ばした。4月15日のロッテ戦以来、22試合86打席ぶりとなる約1カ月ぶりの4号2ランだ。

「今日は母の日だから、頬に母と妻のイニシャルを描いて試合に臨んでいる。状態は上がってきていたので、この特別な日に打つことができて、とてもうれしいです」

両手にはピンクの手袋、左足にはピンクのレガース。久々のベース一周を楽しんだ。前日まで首位打者争いでリーグトップを走りながら、21試合連続で本塁打がなかった。それでも、6日の楽天戦で今季初の4番に座ると“タイムリー欠乏症”に陥っていたチームに31イニングぶりの左前適時打で決勝点を叩き出すと、8日のオリックス戦は左中間フェンスを直撃する二塁打、9日の同戦では右翼フェンスの最上部に当たる右越え打を放った。

前日には新庄監督が「今、階段を上っていて84段目ぐらいだから。100になるまでもう少し待っていてください」と昨季2冠王のアーチを予告。すでに“確変モード”に突入していることを示唆していただけに、試合後の指揮官も「レイエスね。言った通り。101段目。乗ってくると思う」とご機嫌だ。

しかも終わってみれば、助っ人砲による「スミ2」が決勝点だった。4番がどっしりと決まれば、落ち着いて試合も戦える。敵地で首位オリックスに2勝1敗と勝ち越し、チームのムードも急上昇。まずは勝率5割復帰まであと2だ。