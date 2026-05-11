「子どもを堕ろして、ふたりでイチからやり直そう！」→衝撃的な言葉に絶句 11日放送『産まない女はダメですか？』第7話【あらすじ】
テレビ東京ドラマプレミア23『産まない女はダメですか？ DINKsのトツキトオカ』（毎週月曜 後11：06）の第7話が11日放送される。
【場面写真】子どもを堕ろす…衝撃的な言葉を掛けられた宮澤エマ
本作は、結婚3年目の金沢アサ（宮澤エマ）と夫・哲也（浅香）を巡る物語。2人は共働きで意識的に子どもを持たない「DINKs」として、穏やかで自由な日々を送っていた。だが、密かに「父親になりたい」と願っていた哲也が、アサの意思を無視して避妊具に穴を開け、アサはその後妊娠の事実を告げられる。
シングルファーザーとして子育てに奮闘する美容師・緒方誠士（北山宏光）もキーパーソンとして絡み、幾重にも重なる運命の歯車がアサの人生を狂わせるというストーリーとなっている。
第7話では、沙也香（秋元真夏）が高校時代に哲也に言われた何気ない一言をきっかけに、人生が狂い始めた過去が明らかになる。そして哲也は沙也香に中絶費用を渡し、中絶を迫る。
一方、アサは再び哲也と向き合うことを決意し再会することに。しかし哲也からの「子どもを堕ろして、ふたりでイチからやり直そう！」という衝撃的な言葉に絶句する。積み重なった恐怖と疑念の末、アサはついにある決断を下す。
【場面写真】子どもを堕ろす…衝撃的な言葉を掛けられた宮澤エマ
本作は、結婚3年目の金沢アサ（宮澤エマ）と夫・哲也（浅香）を巡る物語。2人は共働きで意識的に子どもを持たない「DINKs」として、穏やかで自由な日々を送っていた。だが、密かに「父親になりたい」と願っていた哲也が、アサの意思を無視して避妊具に穴を開け、アサはその後妊娠の事実を告げられる。
第7話では、沙也香（秋元真夏）が高校時代に哲也に言われた何気ない一言をきっかけに、人生が狂い始めた過去が明らかになる。そして哲也は沙也香に中絶費用を渡し、中絶を迫る。
一方、アサは再び哲也と向き合うことを決意し再会することに。しかし哲也からの「子どもを堕ろして、ふたりでイチからやり直そう！」という衝撃的な言葉に絶句する。積み重なった恐怖と疑念の末、アサはついにある決断を下す。