「やる気を一気に失いました」人手不足の現場を助けたら、まさかの降格処分を受けた男性

人手不足の現場を支えるために頑張った結果、残念な結果に終わってしまうことも。渡航を寄せた40代男性（事務・管理）は、葬儀会社で事務方を担当している。

現場経験もあるため、繁忙期には事務仕事を中断して現場の応援に駆り出されることがあった。現場の人間は事務仕事ができないため「ギブアンドテイクとはいかない」状況だったというが、会社のために対応を続けていたという。

「まずいことがわからないことが問題だ」と取り合ってもらえず

ところが、この貢献は評価されるどころか、最悪の形で跳ね返ってきた。ある時、役員に呼び出された男性は「現場での対応がよろしくない」という理由で、突然の降格を言い渡されたのだ。

「対応が良くないのであれば なぜその時に注意してくれなかったのか と反論しましたが まずいことがわからないことが問題だと取り合ってもらえず 降格になりました」

役員がそこまで言うなら余程の問題があったのだろうか。しかし、現場でのミスをその場で指導せず、後から「降格」という重い処分で返す会社のやり方は納得がいかないだろう。

男性は、せめて自分の本職である事務方の仕事も応援してほしいと求めたが、それも聞き入れられなかった。

「やる気を一気に無くしました。こういうことは他社でもあるのでしょうか?」

これでは「会社のために」という献身的な気持ちが消えてしまうのも無理はない。

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