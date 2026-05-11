上司と社員が裏チャットで私の悪口を書きまくり「この会社終わってるな……」 30分以上の“起立説教”がデフォだった男性の告白

職場環境は入ってみないとわからないが、あまりにも異常な空気を感じたら、早めに逃げるのが正解だろう。

神奈川県の30代男性（クリエイティブ系）は、以前働いていた制作系の会社について「この会社終わってるな……」と感じたエピソードを寄せた。入社早々、物理的な配置からして不穏な空気が漂っていたという。

「30分ぐらいまた立たされての説教」

「入ったばかりで席票をみたら部署から外れの位置。何も教えてもらえず、振られた仕事をやったら何故か責め。共同で振られた相手は休みまくって、相談はできず。相談したら説教になって30分以上立たされる」

教育体制がないどころか、身体的な苦痛を伴う説教がデフォだったようだ。しかも、その指導の中身もかなり怪しい。

「締切当日になってやってきてダメ出し。その際30分ぐらいまた立たされての説教」

一方で業務と関係のない会話で騒がしいこともあったようだ。

「 キャラクター名が出てこないとかいって10分ぐらい大声でうるさいから。さっさと仕事してくれと思って答えを言ったら会話を盗み聞きしたとか言われる始末」

さらに「質問しようとしてもその時間はなく、急ぎで確認があったので声をかけたら『私の会話終わってないんですけど』と文句言われる」と、業務上の正当な確認すら拒絶された。

裏ではさらに陰湿なことが行われていたという。

「上司と社員がズブズブで裏のチャット私の悪口を書きまくり」

男性はすでに退職しているが、最後の方は「データのバックアップとか書類のシュレッダー」といった雑用ばかり押し付けられていた。この会社は「毎月誰かが入り、誰かが辞める会社」だったという。これだけ離職率が高いのであれば、会社側も従業員を大切にする気はないのだろう。

※キャリコネニュースでは「『この会社終わってるな…』と思った瞬間」をテーマに投稿を募集中です。回答はこちらから https://questant.jp/q/0O5H4P8Y