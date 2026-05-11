◆春季高校野球大阪府 ▽決勝 履正社７―６関大北陽（１０日・大阪シティ信用金庫スタジアム）

大阪で決勝が行われ、履正社が関大北陽を破り、１０年ぶりの頂点に立った。祖父と父に続く３世代でのプロを目指す主将の辻竜乃介三塁手（３年）が２打点を挙げ、９回に逆転勝ち。２３日に開幕する春季近畿大会（京都）の出場を決めた。京都では、龍谷大平安が９年ぶりの優勝。３位決定戦を制した京都外大西、和歌山で３年連続優勝を飾った智弁和歌山も近畿大会への切符をつかみ、出場８校が出そろった。

履正社ナインが遠慮することなく、喜びを爆発させた。甲子園には直結しなくとも、昨年秋の５回戦敗退の悔しさをぶつける頂点。主将の辻は「本番は夏だけど、履正社が強いと見せられた」と、強豪のプライドをにじませた。自身は２回に犠飛を放ち、８回２死二、三塁で１点差に迫る左前適時打。相手の好返球で同点の走者の生還は阻まれたが、９回の逆転を呼んだ。

初回、４回、６回の好機で凡退したが「冷静に、やるべきことを」と、率先して仲間に声をかけた。多田晃監督（４７）から「４三振でも３失策でも、自分が苦しい時に引っ張れるか」と求められてきた姿を見せ、最後に貴重な一打。春は主将主導のミーティングも増え、結束した。「競った試合に弱かったけど、勝ち切れたことが収穫」と指揮官。秋は１点差で敗れ、練習試合でも接戦に弱かったチームが殻を破った。

辻の父はオリックス、楽天で外野手としてプレーした西武・辻竜太郎２軍野手チーフコーチ（４９）だ。祖父の哲也さん（享年７５）も中日に所属した。史上初の３世代でのプロを目指し、メジャーリーガーも夢見るスラッガー。大阪桐蔭のセンバツ優勝に「よかった」と笑顔を見せた。「倒せば、自信を持って甲子園にいける」と理由は明確。ライバルの独走は許さない。（安藤 理）

◆辻 竜乃介（つじ・りゅうのすけ） ２００８年１０月５日、兵庫・神戸市生まれ。１７歳。向洋小１年から六甲アイランド少年野球部で野球を始め、６年時に阪神ジュニアに選出。向洋中ではヤング神戸須磨クラブでプレーし、Ｕ―１５日本代表。履正社では１年秋からベンチ入り。１８４センチ、８７キロ。右投右打。

〇…関大北陽は４０年ぶりの優勝を逃した。準決勝でセンバツ王者の大阪桐蔭を撃破。決勝も一時３点リードを奪ったが、辻本忠監督（４９）は「勝てると浮ついたら、すぐ負ける」と戒めた。５失策と隙が生まれ、８回と９回の３個が逆転負けに直結。それでも準決勝までの６試合は計１失点で「投手が粘り強くなった。（履正社にも）すんなり勝って勘違いするより、悔しさを夏に」と前を向いた。