◆第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１（５月１７日、東京競馬場・芝１６００メートル）

春のマイル女王決定戦、第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１が１７日、東京競馬場の芝１６００メートルで行われる。馬券的中へのヒントとして「１週前プレーバック」ではトク注馬と陣営コメントを紹介する。

◇ココナッツブラウン 前走の小倉牝馬Ｓ３着以来、４か月ぶりの実戦になるが不安はない。１週前はＣＷコースで最内から追走。外レクスノヴァス（４歳３勝クラス）を突き放し、中アクセス（３歳１勝クラス）には首差遅れたものの、楽な手応えのままで６ハロン８２秒４―１１秒３をマークした。「仕上げの難しいタイプだが、動けている。１６００メートルの方がしまいの脚を生かしやすい」と上村調教師は前進を期待した。（栗東）

◇ニシノティアモ 昨年の福島記念を４連勝で制したドゥラメンテ産駒。前走の中山牝馬Ｓは後方からとなったが、メンバー最速の末脚で５着まで詰めた。上原佑調教師は「前走はもったいなかったけど、操作性がいいし、やれてもいいと思う」と前を向く。７日の１週前追い切りはＷコースでびっしりと追われ、６ハロン８２秒３―１１秒０の好時計をマーク。トレーナーは「手応え的に余裕があるなかで、あの時計ですから」と自信をにじませる。（美浦）

橋田調教師（アイサンサン）「前走時と変わらずですね。順調です。躍動感があっていい動きでした。舞台設定は悪くないと思います」

杉山晴調教師（エリカエクスプレス）「折り合いもついていて、しまいもいい感じで伸びていました。前走は力まずに走れていて収穫があった」

森一調教師（エンブロイダリー）「前に行っても後ろでも能力を出せる馬なので、力を出せる舞台だと思う」

堀調教師（カナテープ）「前走よりは動けていて良化している印象。蹄とカイバ食いに配慮しながら調整を進めていきたい」

田島調教師（カピリナ）「使った後も特に変わらずに順調です。大きな変化はないですが、体は引き締まってきました」

友道調教師（カムニャック）「以前より前進気勢が出てきているし、前走内容からもマイルは問題ないでしょう。今ならマイルもいいと思う」

福永助手（クイーンズウォーク）「暖かくなって、体調が上がってきたように感じます。昨年と同じローテ。同じように上位争いを期待」

藤原調教師（ケリフレッドアスク）「（追い切りは）予定通り。悪くない。広いコースの方が持ち味は出るので、いい舞台じゃないか」

鹿戸調教師（ジョスラン）「体もだいぶ増えて帰ってきたので、いい汗をかいている。このメンバーでどれだけやれるか」

太田助手（チェルヴィニア）「牧場から帰ってきて順調。他の競馬場のマイルよりは東京のマイルはいい。そこに期待」

松若騎手（ドロップオブライト）「１週前でしっかりやりました。いい意味で変わりないし、動きはよかったです」

千田調教師（パラディレーヌ）「ジョッキー（坂井）に感触を確かめてもらったが、『いい感じ』とのこと。前走はイレ込みもあった。具合はいい」

手塚久調教師（ボンドガール）「東京の１６００メートルは結果が出ないことも多いけど、合っていると思う」

和田勇調教師（マピュース）「（１週前は）なかなか出そうと思っても出せない時計。これで良くなってくれると思う」

岩田望騎手（ラヴァンダ）「動きは良かったです。（前走は）惨敗するときは惨敗する馬。東京マイルはいいし、一変してもいいと思います」

田代助手（ワイドラトゥール）「前走は脚を使えている。前が止まらなかったし、悲観する内容ではない。リフレッシュして、疲れは取れた」