◆春季高校野球北海道大会室蘭地区予選 ▽２回戦 浦河５―３苫小牧南（１０日・苫小牧とましん）

７地区で２２試合が行われた。室蘭地区の浦河は５―３で苫小牧南に勝利。今春のセンバツ甲子園から導入された指名打者（ＤＨ）を解除してマウンドに上がった左腕・福岡巧太郎（３年）が、計２回１／３を無失点と好投し、２年連続の春季大会白星をもたらした。伊達開来は、１０―３の７回コールドで苫小牧高専を下して創部以来、春初勝利を挙げた。

浦河の大型左腕・福岡が２度の救援登板を無失点でしのぎ、チームを救った。右翼から再登板となった５―３の９回２死一塁。最後は直球で見逃し三振を奪ってリードを守り切り、「（先発した）２年生の種市が粘ってくれていた。絶対０で抑えようと思ってたのでよかった」とはにかんだ。

今春からのＤＨ制導入を前に準備を重ねてきたプランだった。この日は６番ＤＨでスタメン出場。７回２死満塁となったところで、ブルペンからマウンドに向かって走り出した。「守備がない分、しっかり投球練習をしてピッチングに生かせる。この形を練習してきた」。危なげなく右飛に打ち取りピンチを脱出した。

昨秋は、実力校の道大谷室蘭を破るも代表決定戦で苫小牧東に３―４で惜敗。あと一歩のところで全道出場を逃した悔しい思いを胸に、オフを過ごしてきた。ベンチプレス１２０キロをあげる工藤直武監督（２９）の指導でチームメートが体重増量に励む中、福岡は減量指令を受けて好物のジュースやグミを制限。走り込みで体を絞り、昨秋から約５キロ減で高校野球ラストシーズンを迎えた。

漁業が盛んな様似町出身。幼い頃に昆布漁の手伝いなどで体を鍛え、今では１８３センチ、８９キロのたくましい体格に成長した。選手１５人の浦河では、投打二刀流での活躍が期待されており、「まだまだ出来る」と工藤監督。この日は無安打に終わっており、「打つ方でもチームに貢献したい」と背番号１は次戦以降のフル回転を誓っていた。（島山 知房）