◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ東地区Ｂ▽第１６節 札幌４―３大宮（９日・大和ハウスプレミストドーム）

率直な感想として大宮戦は面白い試合だった。もちろん３―０から追いつかれるのはあってはならないが、３点取ってもなおゴールを狙うサッカーなのだから、そういうリスクはあり得ること。結果、勝ったのだから、興行としては１２０点と言っていい。

途中出場のサフォが決勝点と采配が当たった。彼のスピードとパワーは規格外のものがある。川井監督になって、気持ちよくプレーさせる環境を整えているからこそ、結果も出た。誰が出ても良いという状況を作り、チャンスを与えていることがうまくいっている。

先制点を挙げた梅津の能力には改めて衝撃を受けた。頭で決めたシュートも先に跳んで相手を押さえ込み、反発の勢いも使ってたたき込んでいる。北海道出身の選手は冬場に外でサッカーができない影響からか、ハイボールの処理がうまくない印象がある。福島県出身の彼は、高いボールを触るか流すかとかの判断を見ていてもセンスを感じる。抜群に良いＤＦが入ってくれたなと痛感している。

同じく初ゴールを決めたティラパットも、相手の動きを見てタイミングをずらしたシュートは見事だった。スピード面などはもっと向上させて欲しいが、受けた選手がスムーズに動けるように出すパスなど、素晴らしい働きができている。

３位に順位を上げたが、トップ３で終わるか否かでは、８月からの新シーズンのチーム作りも大きく変わってくる。前半戦こそ苦しんだが、大宮戦で見せたようなルーズボールへの早い反応を毎試合できれば、もっと相手を圧倒できるし、来季に向けても期待はふくらむ。（吉原 宏太、１９９６〜９９年札幌ＦＷ）