＜大相撲五月場所＞◇初日◇10日◇東京・両国国技館

【映像】横綱撃破で手にした「分厚すぎる」懸賞金

小結・高安（田子ノ浦）が結びの一番で横綱・豊昇龍（立浪）を撃破。今場所の懸賞申し込みは過去最多の4241本で、1場所の総額は2億9687万円に達したが、結びの一番で高安が受け取った分厚すぎる“ご褒美”にファン騒然。「ほぼ広辞苑やん」「やばすぎる」など驚きの声が寄せられた。

ついに大相撲夏場所が初日を迎えた。入場券は完売し、15日間の満員札止めは確実な情勢となっているが、懸賞本数も相変わらず景気が良い。15日間の申し込み本数は過去最多の4241本（懸賞を1本7万円）となり懸賞総額は2億9687万円に上る。

初日の結びの一番は高安と豊昇龍戦だった。高安は上手投げで豊昇龍を下し、いきなりの金星を上げた。館内が大いに沸く中で、行司の木村庄之助が分厚い懸賞を高安に渡すと、視聴者は「ほぼ広辞苑やん」「やばすぎる」などと驚きの声を上げていた。

なお、昨年の五月場所から、力士が受け取る懸賞金の中身が従来の3万円から1万円に減額。懸賞は1本7万円で、協会手数料の1万円を除き、勝った力士は6万円を獲得する。従来は3万円が積立金となり、残り3万円は土俵上で行司から直接渡されていたが、1本あたり5万円が振り込まれることとなった。

いずれにしても懸賞が力士にとってのモチベーションになることは事実。そういった部分に注目するのも大相撲のひとつの楽しみ方と言えるだろう。（ABEMA/大相撲チャンネル）