■MLB Wソックス2ー1マリナーズ（日本時間11日、レート・フィールド）

ホワイトソックスの村上宗隆（26）が本拠地でのマリナーズ戦に“2番・一塁”で先発出場。3打数1安打1四球。同点の8回、1死三塁の場面で申告敬遠で本拠地からは大ブーイングが起こった。

この日は“母の日”仕様でピンクのソックス、バット、バッティンググラブを使用してのプレーとなった村上、マリナーズの先発・L.ギルバート（29）に対し、1回の第1打席、全てスライダーで空振り三振、今季60個目の三振となった。

ホワイトソックス打線も3回までギルバートに奪三振ショー、アウト9個の内、7個が三振と序盤は抑え込まれた。4回、村上の第2打席、ここでもスライダーにバットが空を切ったが、カウント2−2から苦戦していたスライダーを捉えたが、ファースト正面のゴロに倒れた。

0対1と1点を追う7回、先頭打者で迎えた村上の第3打席、マリナーズ2人目、J.フェレーア（26）と対戦。カウント1−1からチェンジアップを上手く拾ってセンター前へのヒットを放った。ここから2死満塁のチャンスを作ったが、7番・ピーターズがセカンドゴロに倒れて無得点に終わった。

8回、マリナーズ3人目、E.バザード（30）から8番・G.グリチック（34）が今季2号の同点ソロ、さらに1死三塁のチャンスで村上の第4打席、しかし、マリナーズベンチは申告敬遠を選択。村上を歩かせて3番・M.バルガス（26）との勝負を選んだが、レフトへの犠牲フライで勝ち越し。ホワイトソックスが勝ち越しに成功した。

しかし、9回、S.ドミンゲス（31）が1死満塁のピンチを招いたがショートフライ、そして、詰まらせてファーストゴロ。最後の打球を村上が大事にキャッチして、自らベースを踏み、ホワイトソックスは逆転で連勝、借金を“2”とした。

