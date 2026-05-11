「ヤンキースが狙うべきはサトウだ」“三冠”現実味の阪神主砲に熱視線…米メディアが猛プッシュ「本物の三塁手」「ポスティングされる見込みがある」

際立つ結果を残している佐藤。メジャーが注目するのも当然だろう(C)産経新聞社

今季のメジャーリーグでは、ホワイトソックスの村上宗隆、ブルージェイズの岡本和真らデビューを飾ったばかりの日本人プレーヤーの活躍が、序盤戦でのホットトピックの1つだ。そして早くも、来季、海を渡ることが噂されている新たなスター候補にも、現地メディアが関心を向けている。

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現地時間5月9日、ヤンキース専門サイト『FANSIDED YANKS GO YARD』では、阪神の佐藤輝明の特集記事を掲載した。今季、ルーキーながらも本塁打数を積み上げている村上の活躍を振り返り、すでにトレード移籍の噂もあると説く一方で、「今後、ヤンキースが狙うべきはNPBで最も熱い打者、阪神タイガースのテルアキ・サトウだ」と断じている。

同メディアは佐藤について、昨季記録した40本塁打やリーグMVPの実績とともに、今季もここまで打撃主要3部門や長打率、出塁率などでトップクラスの数字であると紹介している他、「この驚異的なスラッシュライン以外にも、ニューヨークがサトウに魅力を感じる理由がある」と主張。守備ポジションでは三塁が本職と説いており、「ゴールドグラブ級ではないにせよ、ムラカミとは違って“本物の三塁手”という点だ。さらに左打者であり、ヤンキー・スタジアムの短い右翼フェンスとも相性が良いはずだ。そして何より重要なのは、今オフにポスティングされる見込みがあることだ」などと綴っている。

また同メディアは、佐藤が選手として、「ほぼ毎年成長を続けている」と評し、「昨季27.3％だった三振率は、今季23.9％まで改善された。守備面でも同様で、2024年に23個あった三塁での失策数は、2025年には6個まで減少した。ただし、今季は現在5失策している」と指摘する。