◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日４―９巨人（１０日・バンテリンドーム）

救援陣の奮闘も連敗を３で止める力になった。２番手以降の５投手がそれぞれ無失点。１点リードの６回に送り込まれたドラフト２位・田和は３者凡退で開幕から１５戦連続無失点となり、阿部監督は「だから（好投を続けているから）こそああいうところで行かせているんでね。いつかは点を取られると思うんですけど、今の気持ちでやってほしい」と賛辞を贈った。

同点の５回途中から継投。１死二、三塁でマウンドに上がった船迫は細川に犠飛こそ許すも、阿部を二飛に抑え、傷口を広げなかった。７回の田中瑛、８回の大勢につなげたのは５日・ヤクルト戦以来４戦ぶりで「あそこに回せると、うちは強いですから」と杉内投手チーフコーチ。９回にリードを広げたことで守護神・マルティネスの登板はなかったが、勝利の方程式の盤石ぶりを改めて示した。

一方で指揮官は締めるところを締めた。今季初先発の森田は４回１／３を７安打４失点で登録を抹消される見込み。２被弾もあり「捕手がボールにしましょうってボールを本塁打にされたらどうしようもない。『配球できないよね』って。妥協せずに自分でやっていかないと勝てる投手にはならないと指摘しました」と本人にも話をしたという。期待もあるからこそ、より高いレベルに上がるための言葉を送った。（田中 哲）