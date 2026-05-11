【ブンデスリーガ】ヴォルフスブルク 0−1 バイエルン（日本時間5月10日／フォルクスワーゲン・アレーナ）

【映像】塩貝健人、激しいフィジカルコンタクト→怪物FWケインを吹き飛ばす

ヴォルフスブルクに所属する日本代表FWの塩貝健人が、バイエルンのエースであるイングランド代表FWのハリー・ケインを吹き飛ばした。フィジカルコンタクトにファンが衝撃を受けた。

残留争い中のヴォルフスブルクは、日本時間5月10日のブンデスリーガ第33節で王者バイエルンと対戦。ベンチスタートとなった塩貝は、1点ビハインドで迎えた74分にMFアダム・ダギムとの交代でピッチに立った。

すると直後の76分、21歳のストライカー塩貝が、イングランド代表ストライカーとの激しいフィジカルコンタクトを見せる。中盤に落ちてボールを受けたケインだったが、トラップが長くなる。その隙を見逃さなかった塩貝は、ボールとケインの間に素早く体を滑り込ませる。慌てて奪いに来たケインに対して、重心を低くして構えると、そのままケインを倒した。溢れたボールは、MFヨシュア・キミッヒに回収されたが、塩貝の力強さが光るシーンだった。

このプレーにABEMAのコメント欄では「ケインを吹き飛ばしたw」「強すぎだろ」「躍動感が半端ない」「びくともしない塩貝w」「世界で戦えるな」と大絶賛となった。（ABEMA／ブンデスリーガ）