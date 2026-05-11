イランとの戦闘終結に向けた交渉をめぐり、アメリカのトランプ大統領は、イラン側からの回答を受け取ったとしたうえで、「断じて受け入れられない」と批判しました。

トランプ大統領は10日、自身のSNSに「イランのいわゆる“代表者”たちからの回答を先ほど読み終えた」と書き込み、アメリカ側の提案に対する回答を受け取ったことを明らかにしました。

そのうえでトランプ大統領は、「気に入らない。断じて受け入れられない」と厳しく批判しました。

イランメディアは、イラン側の回答について、レバノンを含む包括的な戦闘の終結と船舶の安全を確保するための取り組みが焦点になっていると伝えています。

こうした中、ニュースサイト「アクシオス」は、トランプ大統領が10日、イスラエルのネタニヤフ首相と電話会談を行いイラン側からの回答などについて協議したと報じました。

トランプ大統領はネタニヤフ首相との会談について、「とても良い電話会談だった。私たちは良好な関係を築いている」と述べる一方、イランとの交渉については「私の問題であって他の誰の問題でもない」と強調したということです。