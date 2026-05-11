電子コミックサービス「LINEマンガ」のオリジナルウェブトゥーン『シークレットスターライブ』が、5月9日の更新で完結を迎えた。

【画像】『ReLIFE』夜宵草の新作『シークレットスターライブ』

本作は、アニメ化もされた『ReLIFE』夜宵草の新作。政略結婚を回避するため、そしてアイドルへの足がかりを得るため、VTuberへ転身した女子高生・琴夏が夢を追う物語。SNSで一目惚れしたイラストの絵師にアバター制作を依頼した彼女は、その正体が同じバイト先で働く織尾だと気付かずに惹かれていく。クリエイターとして生きていく夢を諦めかけていた織尾もまた、ポジティブでひたむきな琴夏に心を動かされていく。夢を持つクリエイターへのリスペクトが込められた物語だ。

完結を記念し、「LINEマンガ」では5月15日まで本作の10話無料キャンペーンが行われている。あわせて「LINEマンガ」アプリにて、本作を1枚につき1話読むことができるギフト券20枚も配布される。

■ 夜宵草（作者）コメント

最後まで読んでいただきありがとうございました！皆様の応援のおかげで、無事に最終回を迎えることができました。自分もネット活動を長くやっていて、そこから漫画家になり…というネット活動者なので、描くのがとても楽しい物語でした。ワクワクする気持ちや、時にはしんどくなる気持ち…それでも挑戦していく琴夏たちのエネルギーが、誰かを元気づけられていたらいいなと思います！改めて、最後までお読みいただきありがとうございました！

（文=リアルサウンド ブック編集部）