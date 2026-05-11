◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日４―９巨人（１０日・バンテリンドーム）

ピンクに染まった腕を誇らしげに掲げた。平山功太内野手（２２）が重苦しい空気を変えた。２回２死二塁の第１打席で、初球の高めフォークを逃さず左前へ。チーム４試合ぶりの先取点となる適時打に「あまり後先のこと考えず、自分のスイングができてよかった」。２戦連続スタメン起用に応える一打で、計９得点への風穴を開けた。

湿り気味の打線に火をつけた。３回までに得点するのは自身が先制打を放った１日・阪神戦（甲子園）以来８試合ぶり。序盤の大きな仕事だった。６回２死一塁では痛烈なライナーを遊撃手がはじく間にヘッドスライディングで二塁へ。超積極走塁が浦田のＶ打を呼び込んだ。９回にはプロ初盗塁も記録。阿部監督からは「（浦田と）若い２人が頑張ってくれた。貴重な（仕事）、あれが勝ちにつながった」と絶賛された。

母の日にちなんで、左右の腕には桃色のリストバンドとアームスリーブを装着。「いつもありがとう」とＬＩＮＥでメッセージを送ってから試合に臨み、「お母さんのために、打ちました」。連敗ストップにつながる２安打１打点１盗塁で親孝行した。

抜群の脚力にパンチ力を兼備した３年目の若武者。１８５センチ、８２キロの体に宿すパワーの源は、母・晶子さん特製の手料理だ。大好物は豚バラ肉に卵、魚粉、焼きそばなどを重ねた広島風のお好み焼き。今でも地元・広島に帰省する度、思い出の一品を平らげている。毎年母の日は連絡を入れているが「何もしてないので…今年は（プレゼントを）贈ってあげようと思います」と照れ笑いで約束した。

今季開幕後に支配下昇格を勝ち取った育成の星。「一日一日が、自分にとって勝負なので。１日でも、１勝でも、自分の活躍で勝てるように頑張ってます」。チームは３位に再浮上。若き力で押し上げた。（堀内 啓太）