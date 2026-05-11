フジテレビ系で放送中の北村匠海主演の月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』の第6話、荒木飛羽と市原匠悟が出演することが決定した。

参考：荒木飛羽が『あなたの番です』を大きく動かす 視聴者の興奮を掻き立てる存在感

本作は、福井県の水産高校の生徒たちが、世代を超えて“宇宙食開発”という大きな夢に挑戦した奇跡のような実話をもとに、青春感たっぷりに描くオリジナルストーリー。北村演じる新米高校教師の主人公が、生徒たちを見守りながら夢を応援し、ともに伴走する中で、自身も成長していく軌跡を描く。

荒木と市原が演じるのは、出口夏希演じる菅原奈未、黒崎煌代演じる寺尾創亮らが若狭水産高校、通称・若水で立ち上げた“宇宙食開発”を引き継ぐ3期目の高校生。奈未らの卒業直前、JAXA（宇宙航空研究開発機構）宇宙教育センターの皆川有紀（ソニン）が言った「小浜の伝統である“鯖街道”を宇宙までつなげて欲しい！」という言葉。それを聞いて「宇宙にサバ缶を飛ばしたい」という夢を掲げて入学した井畑雄介を荒木、佐伯健人を市原がそれぞれ演じる。

荒木が演じるのは、不良とつるみ補導を繰り返し、朝野を悩ませる井畑雄介。明るく勝ち気な性格で、「銀河一のサバ缶を作るで！」と意気込み、佐伯を誘い若水に入学。しかし、東日本大震災をきっかけに母親と別れてひとりで暮らすようになり、さらに廃校の話が進む中で、宇宙食開発をする機会も失い、その夢への道は断ち切られ、次第に心が荒れていく。放課後は不良とつるみ、佐伯とは口もきかなくなってしまい……。

市原が演じるのは、まじめでおとなしく、気弱そうに見えて意思が強い佐伯健人。小学生の頃にクラスメートにからかわれていたところを、勝ち気な井畑に助けてもらったことがきっかけで仲良くなる。「一緒に若水行こ。俺らで宇宙に飛ばすで」という井畑の言葉に、夢を描き、若水に入学。しかし、変わっていく井畑と次第に距離ができるも、かける言葉を見つけられず時間だけが過ぎていく。

■荒木飛羽（井畑雄介役）コメント・本作の台本の感想、また、出演が決まった際の率直な気持ち先輩から後輩へとバトンを繋ぎながら、夢を諦めることなく“宇宙食”としてのサバ缶作りを目指す姿は、たくさんの人に希望を与えてくれると思いました。そのような作品に参加させていただけると聞いた時は、嬉しかったです。

・北村の印象あるシーンで悩んでいるとアドバイスを下さったり、僕の長い趣味の話にも付き合って下さったりと、北村さんの心配りに触れるたび、本当に優しい方なんだなと感じました。

・視聴者へメッセージ誰にでもどうしようもなく、投げ出したくなる時ってあると思います。そんな時こそ、友達や側にいてくれている人たちの大切さを、井畑という役を通して感じてもらえると嬉しいです。

■市原匠悟（佐伯健人役）コメント・本作の台本の感想、また、出演が決まった際の率直な気持ち台本を拝読し、自分と同世代の方々が代々想いを受け継ぎ“宇宙に届くサバ缶”を作り上げたという偉業に、深い感動を覚えました。出演が決まった際、当時の高校生の空気感を再現し、さらに小浜の方言を使いながら演技をすることに不安もありましたが、自身初の学園ドラマということもあり、今はそれ以上にワクワクした気持ちでいっぱいです。

・北村の印象北村さんが6話の作中に出てくる東日本大震災についてご自身の経験と思いを語ってくださり、この回において視聴者に届けたいメッセージが深く伝わりました。演技に対して非常に真摯に向き合ってらっしゃる姿が、役者の模範となるような方だと感じました。

・視聴者へメッセージ佐伯と井畑が高校生らしくぶつかり合い、共に成長していく姿を強く感じられる回です。世代を問わず幅広い方に共感していただき、何かを考えるきっかけになれば嬉しいです。ぜひ、高校生の継承を小浜の住人になったつもりで見守ってください！（文＝リアルサウンド編集部）