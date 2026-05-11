「桜ミク×弘前さくらまつり」、「初音ミク×弘前りんご」（KADOKAWA）のそれぞれの描き下ろしイラストを使用したコラボグッズが5月7日から5月31日まで「カドスト」にて受注販売された。

【画像】「桜ミク」グッズの新ラインナップ

「桜ミク×弘前さくらまつり」と「初音ミク×弘前りんご」の新作コラボグッズは、青森県弘前市にて、2026年4月17日より販売されている商品。5月7日（木）より、「カドスト」にて受注販売の受付を開始された。朝顔みのる／Xima／ちょけ／BUZZ／三つ海（敬称略）総勢5名のクリエイターによる描きおろしイラストを使用したコラボグッズが登場した。

■商品情報桜ミク×弘前さくらまつり2026 法被 1種 6,050円（税込）桜ミク×弘前さくらまつり2026 フルグラフィックTシャツ 2種 各5,500円（税込）桜ミク×弘前さくらまつり2026 タペストリー 2種 各3,500円（税込）桜ミク×弘前さくらまつり2026 スライドアクリルキーホルダー 2種 各1,780円（税込）桜ミク×弘前さくらまつり2026 ハイブリッドマフラータオル 1種 1,950円（税込）桜ミク×弘前さくらまつり2026 マウスパッド 2種 各1,650円（税込）桜ミク×弘前さくらまつり2026 御守風アクリルさげ札 5種 各1,400円（税込）桜ミク×弘前さくらまつり2026 アクリル色紙 2種 各1,650円（税込）桜ミク×弘前さくらまつり2026 ダイカットアクリルキーホルダー 5種 各1,390円（税込）桜ミク×弘前さくらまつり2026 アクリルプロップ＆スタンド 3種 各1,250円（税込）桜ミク×弘前さくらまつり2026 ダイカットビッグアクリルスタンド 2種 各4,200円（税込）桜ミク×弘前さくらまつり2026 ステンドグラス風素材加工 アクリルスタンド 2種 各2,000円（税込）桜ミク×弘前さくらまつり2026 キラキラトレーディング缶バッジ 全7種【1ピース】550円（税込）※ブラインド仕様のため、絵柄は選べない桜ミク×弘前さくらまつり2026 クリアファイル 3種 各480円（税込）桜ミク×弘前さくらまつり2026 キャラファイングラフ 1種【EC受注限定】 14,000円（税込）初音ミク×弘前りんご スライドアクリルキーホルダー 1種 1,780円（税込）初音ミク×弘前りんご ハイブリッドマフラータオル 1種 1,950円（税込）初音ミク×弘前りんご マウスパッド 1種 1,650円（税込）初音ミク×弘前りんご ステンドグラス風素材加工 アクリルスタンド 1種 2,000円（税込）【再販】「初音ミク×弘前りんご」御守り型アクリルさげ札 3種 各1,400円（税込）【再販】「初音ミク×弘前りんご」 ダイカットアクリルキーホルダー 5種 各1,390円（税込）【再販】「初音ミク×弘前りんご」 キラキラトレーディング缶バッジ 8種【1ピース】550円（税込）※ブラインド仕様のため、絵柄は選べない

■「桜ミク×弘前さくらまつり」「初音ミク×弘前りんご」コラボグッズ特設ページカドスト受注販売期間：2026年5月7日（木）～5月31日（日）

Art by 朝顔みのる / iXima /ちょけ / BUZZ / 三つ海 © Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

（文＝リアルサウンド ブック編集部）