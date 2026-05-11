開催：2026.5.11

会場：グレートアメリカン・ボールパーク

結果：[レッズ] 5 - 0 [アストロズ]

MLBの試合が11日に行われ、グレートアメリカン・ボールパークでレッズとアストロズが対戦した。

レッズの先発投手はアンドルー・アボット、対するアストロズの先発投手は蠟緂威で試合は開始した。

4回裏、5番 ジェフリー・ブルデー 4球目を打ってライトへのタイムリースリーベースヒットでレッズ得点 CIN 2-0 HOU、6番 タイラー・スティーブンソン 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでレッズ得点 CIN 3-0 HOU

5回裏、8番 マシュー・マクレーン カウント3-0から押し出しの四球でレッズ得点 CIN 4-0 HOU

6回裏、2番 スペンサー・スティア 3球目を打ってレフトスタンドへのホームランでレッズ得点 CIN 5-0 HOU

試合は5対0でレッズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はレッズのアンドルー・アボットで、ここまで2勝2敗0S。負け投手はアストロズの蠟緂威で、ここまで1勝3敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-11 05:16:11 更新