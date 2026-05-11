開催：2026.5.11

会場：フェンウェイ・パーク

結果：[Rソックス] 1 - 4 [レイズ]

MLBの試合が11日に行われ、フェンウェイ・パークでRソックスとレイズが対戦した。

Rソックスの先発投手はペイトン・トーリ、対するレイズの先発投手はニコラス・マルティネスで試合は開始した。

1回表、2番 フニオール・カミネロ 3球目を打って左中間スタンドへのホームランでレイズ得点 BOS 0-1 TB

3回表、さらにショートがエラーでレイズ得点 BOS 0-2 TB、3番 ベン・ウィリアムソン 8球目を打ってライトへのタイムリーヒットでレイズ得点 BOS 0-3 TB

6回表、6番 セドリク・ムリンス 初球をスクイズ成功でレイズ得点 BOS 0-4 TB

6回裏、6番 ミッキー・ギャスパー 初球を打ってライトへのタイムリーヒットでRソックス得点 BOS 1-4 TB

試合は1対4でレイズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はレイズのニコラス・マルティネスで、ここまで4勝1敗0S。負け投手はRソックスのペイトン・トーリで、ここまで1勝2敗0S。レイズのベーカーにセーブがつき、1勝0敗10Sとなっている。

なお、Rソックスの吉田正尚はこの試合で3打数、1安打、0打点、打率は.279となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-11 05:21:32 更新