2026年5月11日（月） MLB Rソックス vs レイズ 試合結果
開催：2026.5.11
会場：フェンウェイ・パーク
結果：[Rソックス] 1 - 4 [レイズ]
MLBの試合が11日に行われ、フェンウェイ・パークでRソックスとレイズが対戦した。
Rソックスの先発投手はペイトン・トーリ、対するレイズの先発投手はニコラス・マルティネスで試合は開始した。
1回表、2番 フニオール・カミネロ 3球目を打って左中間スタンドへのホームランでレイズ得点 BOS 0-1 TB
3回表、さらにショートがエラーでレイズ得点 BOS 0-2 TB、3番 ベン・ウィリアムソン 8球目を打ってライトへのタイムリーヒットでレイズ得点 BOS 0-3 TB
6回表、6番 セドリク・ムリンス 初球をスクイズ成功でレイズ得点 BOS 0-4 TB
6回裏、6番 ミッキー・ギャスパー 初球を打ってライトへのタイムリーヒットでRソックス得点 BOS 1-4 TB
試合は1対4でレイズの勝利となった。
この試合の勝ち投手はレイズのニコラス・マルティネスで、ここまで4勝1敗0S。負け投手はRソックスのペイトン・トーリで、ここまで1勝2敗0S。レイズのベーカーにセーブがつき、1勝0敗10Sとなっている。
なお、Rソックスの吉田正尚はこの試合で3打数、1安打、0打点、打率は.279となっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-05-11 05:21:32 更新