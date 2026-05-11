◇高校野球春季大阪大会決勝 履正社7―6関大北陽（2026年5月10日 大阪シティ信用金庫スタジアム）

大阪大会決勝が10日に大阪シティ信用金庫スタジアムで行われ、履正社が関大北陽を下し、16年以来10年ぶり6度目の優勝を果たした。

1点劣勢の9回1死無走者から逆転でつかんだ王者奪還。西武・辻竜太郎2軍野手チーフコーチの息子で主将の竜乃介（3年）が1安打2打点で貢献し「やっぱり履正社は強いぞと見せたかった」。2―0の2回に右犠飛、4―6の8回2死二、三塁では左前適時打をマーク。最大3点差の劣勢に立たされても仲間を鼓舞し続けた。

大阪2強の構図が崩れかけていた。大阪桐蔭が今春選抜で優勝した一方、同校の甲子園出場は23年夏が最後。昨秋は5回戦で敗れていた。「個々で課題と向き合い、それが一つになればいいチームになる」と、主将として自主練増加を指導者に進言した。そして決勝まで6戦1失点の相手から7得点を奪った。

優勝した過去5度中2度、夏の甲子園出場につなげている。「優勝旗って、こんなに重いんだな」。大阪桐蔭の1強時代到来に待ったをかける復権を告げた。（河合 洋介）

◇辻 竜乃介（つじ・りゅうのすけ）2008年（平20）10月5日生まれ、神戸市出身の17歳。六甲アイランド少年野球部で野球を始め、中学ではヤング神戸須磨クラブに所属。履正社では1年秋から背番号15でベンチ入りし、今春は背番号5。1メートル84、87キロ。右投げ右打ち。