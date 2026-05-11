大相撲五月場所初日

大相撲五月場所が10日、東京・両国国技館で初日を迎え、炎鵬（伊勢ヶ濱）が復活勝利を飾った。首の脊髄損傷を負ってから3年。関取復帰を果たした31歳の化粧まわしにも注目が集まった。

西十両十四枚目の炎鵬が、東十両十四枚目の栃大海を押し出しで下した。

2023年五月場所で首の脊髄損傷を負い、6場所連続で全休。一時は序ノ口まで転落したが、五月場所で再び十両に。幕内経験者が序ノ口まで番付を落とした後、十両以上の関取に復帰するのは昭和以降史上初だった。

土俵入りでは、出身地・石川県の北陸製菓の揚げあられ「ビーバー」のキャラクターが描かれた化粧まわしで登場して大歓声を浴びた。日本相撲協会が、Xに「＜初日の様子＞十両土俵入り 3年ぶりの化粧まわし姿、再十両の炎鵬」として写真を投稿すると、ファンも反応する。

Xには、「観ていて涙が出そうになった」「ビーバーよねやっぱり」「可愛いとカッコイイを足せば炎鵬」「この姿をずーっと見たかった…」「えんほー！！ ビーバー！！」「お帰りなさい！ ホントによく頑張ったねぇ」などのコメントが寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）