ディズニーエリアのスタバ店員“4分以内提供”に悲鳴、「限界状態」暴露に騒然

“夢の国”のすぐそばで、異変が起きていました。ディズニーエリアにあるスターバックスで、店員たちの“限界状態”が明かされ、SNSでも騒然となっています。

話題になっているのは、米カリフォルニア州のディズニーランド・リゾートに隣接する商業エリア「Downtown Disney District」にあるスターバックス。

現地メディアによると、あまりの混雑と過酷な労働環境に、店員たちが“限界状態”を訴えていたことが注目を集めています。

「注文から4分以内」が物議

特に話題になっているのが、スターバックス側が導入したとされる「注文から4分以内に提供」というルール。ディズニー来園客が押し寄せる超混雑店舗で、“限界状態”の実態が暴露され、SNSでも騒然となっています。

店員たちは、人手不足、モバイル注文の増加、カスタム注文の複雑化などが重なり、「現実的ではない」と悲鳴を上げていたといいます。

実際、店外で抗議する様子も報じられ、SNSでは「4分は無理すぎる」「想像以上に地獄」「ディズニーマジックどころじゃない」といった声も上がっていたとされています。

「ディズニーマジックどころじゃない」

この店舗は、ディズニーランド利用者が朝から夜まで流れ込む人気スポット。そのため、SNSでは、「キャスト並みに大変そう」「夢の国の裏側すぎる」と共感コメントも続出しています。

“夢の国の裏側”に広がる反響

ディズニー周辺といえば、華やかなイメージが強い一方、近年は“異常レベルの混雑”や“スタッフ不足”も度々話題に。“夢の国”のすぐ隣で起きていた、知られざる現場のリアルに、多くの人が衝撃を受けているようです。

※記事内の情報は執筆時点のものです。掲載内容は海外メディアやSNS投稿などをもとにしており、実際の営業状況・サービス内容とは異なる場合があります。

Photo:Aflo