◆女子プロゴルフツアー 今季メジャー初戦 報知新聞社後援 ワールドレディスサロンパスカップ 最終日（１０日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２）

１打差２位から出た河本結（２７）＝リコー＝が、１イーグル、４バーディー、４ボギーの７０をマークし、通算１オーバーの逆転で、自身初のメジャー制覇を達成した。昨年１０月以来の通算５勝目。１９９８年度生まれの“黄金世代”のメジャー優勝は５人目（畑岡奈紗、原英莉花、勝みなみ、渋野日向子）。会場で見守った母・美由紀さんへ、母の日に最高のプレゼントを届けた。目標の年間女王へ、弾みをつける大きな１勝となった。

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河本は母と抱き合い「ありがとう」と真っ先に感謝を伝えた。結果が出ないときも、いつも信じて支えてくれた人だ。試合に帯同する美由紀さんも「目の前で優勝を見せてくれて本当に幸せ。『ありがとう』と言いたい。最高の娘です」と感極まった。友人、姉妹のように仲が良く、母のことを美由紀ちゃんと呼ぶ。「母が強いので、タフなメンタルは母から受け継がれている。大好き。生まれ変わってもお母さんが私のお母さんでいてほしい」と思いを語った。一方、ゴルフに関しては厳しい母で「圧をかけてくれるタイプ」だとか。「しっかりしろ」「練習しろ」「パッティングやれ」。ツアー中に投げかけてくれる数々の愛ある言葉が、戦う原動力にもなっている。（高木 恵）