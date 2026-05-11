「女子ゴルフ・ワールド・サロンパス・カップ・最終日」（１０日、茨城ＧＣ西Ｃ＝パー７２）

首位と１打差の２位から出た河本結（２７）＝ＲＩＣＯＨ＝が１イーグル、４バーディー、４ボギーの７０で回り、通算１オーバーで国内四大大会初優勝を果たした。昨年１０月以来のツアー通算５勝目。「母の日」に母・美由紀さんに最高のプレゼントを贈った。１１位から出た鈴木愛（３２）＝セールスフォース＝が１５番パー３のホールインワンを含む２イーグルを奪うなど６７の猛チャージで、通算３オーバーの２位に入った。

以下、河本結との一問一答。

◇ ◇

−メジャー覇者となった。

「実感はないですね。やっと４日間終わったって感じです」

−黄金世代では５人目、１１度目のメジャー制覇。

「そこはうれしいです」

−母の日の優勝。

「届けたいとは思ってました。ただギャラリーさんや他の支えてくださる方など全員に感謝です」

−途中、鈴木に並ばれた。

「１５番あたりで見ましたが、心境は変わらなかったですね」

−勝ちたいという思いが出てくるかも、と話していた。

「今日は全然、出てこなかったですね。やるべきことをしたら勝つとイメージが湧いてました」

−母・美由紀さんはどんな存在？

「友達みたい。プライベートもゴルフのことも話せる。私に子どもができたら、そういう存在になりたい」

−同世代には結婚、出産する選手も増えつつある。

「焦りしかないですね。でも今は『ゴルフが彼氏』と思って過ごしてます」