阪神の藤川球児監督（４５）が１０日、ＤｅＮＡ戦前に取材に応じ下村海翔投手（２４）、ドラフト１位の立石正広外野手（２２）＝創価大＝について、早期１軍昇格の可能性について言及した。互いにリハビリ途上の２人だが「きっかけは早く必要だと思う」と、再発防止を前提に育成プランを進めていく考えを明かした。

２３年度ドラフト１位の下村は２４年４月に右肘のトミー・ジョン手術を受け、立石は右ハムストリングスの筋損傷など３度の離脱を経て、現在は段階を踏みながら実戦復帰を目指している。下村は９日にはＳＧＬでライブＢＰに登板。昨年８月以来で佐野、立石を相手に３１球を投げ、立石は左翼フェンス直撃の打球を放った。

報告と映像で確認した藤川監督は、一夜明け「いい兆しですよね」とホッとした表情。下村については４月２６日、今月２日と１軍練習に参加させ１、２軍で密に連携を取りながら復帰プランを練ってきた。立石も経過は順調で「球団の目ですよね。タイガースとして彼らをバックアップしていく。いい形で次のステップアップに」と語った。

２人の実戦復帰については「まだもう少し、もう少しね」と慎重姿勢を強調。週単位で経過を見極めながら、立石は打席→守備と段階を経る。その上で「あまりそういう時間（リハビリ）を長くとは思っていない。チームにいい起爆剤になるようなタイミングで」と説明。近未来のチームを支えるドラ１コンビ。デビューの時が近づいてきた。