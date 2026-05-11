「ファーム・西地区、阪神４−４ソフトバンク」（１０日、姫路ウインク球場）

敗戦ムードに染まりかけた姫路の虎党が息を吹き返した。阪神・百崎が試合を振り出しに戻す走者一掃の３点適時二塁打。この試合最大のハイライトを生み出したのは、背番号５６の意地だった。

０−４で迎えた八回、１点を返し、なおも無死満塁。百崎は「守備でチームの足を引っ張っていたんで、何としてでもという気持ちだった」と決死の思いで打席に入った。初回、七回に失策を記録。背水の覚悟がバットに宿った。

カウント２−２からの５球目、甘く浮いてきた変化球をバットにうまく乗せた。ぐんぐん伸びていく打球は左翼フェンスに直撃。この打席、相手バッテリーは全球変化球で攻めてきた。「真っすぐを投げないという勝負どころの配球を打ち崩せたのは評価できるポイント」と、内容のある打撃に手応えをにじませた。

試合前練習では、平田２軍監督から「練習中のノックから緊張感を持つように」と活を入れられるなど、まだまだ粗削りな高卒３年目。待望の１軍デビューを目指し、鍛錬を続ける。