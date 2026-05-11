「女子ゴルフ・ワールド・サロンパス・カップ・最終日」（１０日、茨城ＧＣ西Ｃ＝パー７２）

首位と１打差の２位から出た河本結（２７）＝ＲＩＣＯＨ＝が１イーグル、４バーディー、４ボギーの７０で回り、通算１オーバーで国内四大大会初優勝を果たした。昨年１０月以来のツアー通算５勝目。「母の日」に母・美由紀さんに最高のプレゼントを贈った。１１位から出た鈴木愛（３２）＝セールスフォース＝が１５番パー３のホールインワンを含む２イーグルを奪うなど６７の猛チャージで、通算３オーバーの２位に入った。

河本が追い求める本当の強さに一歩、近づいた姿を見せることができた。序盤に単独首位も後半は鈴木に並ばれた。

母・美由紀さんと、急きょ、美由紀さんに呼ばれてコース入りした男子プロの弟・力が見守る中、迎えた１７番パー５。ティーショットは左のラフへ。しかしそこから無理せず、最高の３打目を打つためにレイアップ。

河本自身「残り２３０ヤードで、若い頃ならユーティリティーでグリーン近くまで攻めていた。ここを７番（アイアン）で刻んでコースに向けたマネジメントができた」と大きな成長を感じた。

その３打目がピン上５０センチというスーパーショットでバーディー。再び単独トップに立つ。

そして１８番パー４。フェアウエーからの２打目はピンの右１メートルと、誰もがしびれるショットを、ことごとくピンに絡めていった。このウイニングパットを落ち着いて沈め、ついにメジャー覇者の称号を手にした。

力と、美由紀さんとハグをかわして、喜びを分かち合った。力は５番パー５でグリーン左のセミラフからのチップインイーグルを目の当たりにし「神がかってましたね」と絶賛。並ばれてからのプレーにも「１７、１８番の強さ。ストイックにやり込めるから」と姉の強さに胸を張った。

美由紀さんは「結が苦しい時に、近くにいながらなにもしてやれなかった。なのに目の前でこうして優勝を見せてくれて、本当に幸せ。最高の母の日です」と声を詰まらせた。

この日はリボンやウエアの袖など、サロンパスカラーのピンクをあしらった。「昨日ウエアに悩んだ時、これがトロフィーを持つ自分を想像できた」という。そして「母の日に優勝を届けたい」とスタート。ホールアウトまでは感情の起伏を排し、他の選手のスコアも気にしない、完璧な集中力で頂点に立った。

「生まれ変わっても、この家族がいい」。明るく楽しく支えてくれる絆を最大の武器に、目標の年間女王へ歩を進めていく。

◇河本 結（かわもと・ゆい）１９９８年８月２９日生まれ、２７歳。愛媛県松山市出身。５歳からゴルフを始める。松山聖陵高時代は野球部に交じりトレーニング。日体大卒。１８年プロテストに合格し、翌年のアクサレディースｉｎ宮崎でプロ初優勝。２０年から米ツアーにも挑戦。１６３センチ、５８キロ。所属はＲＩＣＯＨ。

◆黄金世代の国内メジャー大会優勝は最多の５人目 １９９８年度生まれの「黄金世代」で国内メジャー大会を制したのは河本が５人目で世代別では最多。これまで黄金世代で国内メジャー大会を優勝した畑岡奈紗（アマ時代を含め４勝）、原英莉花（３勝）、勝みなみ（２勝）、渋野日向子（１勝）は、いずれも現在は米ツアーを拠点にプレーしている。