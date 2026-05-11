「陸上・木南道孝記念」（１０日、ヤンマースタジアム長居）

女子８００メートル（タイムレース）で１分５９秒５２の日本記録を持つ久保凛（１８）＝積水化学＝は２分７秒４７で７位だった。女子棒高跳びは諸田実咲（アットホーム）が自身の記録を２センチ更新する４メートル５０の日本新記録で２連覇。男子１１０メートル障害は村竹ラシッド（ＪＡＬ）が１３秒０５の大会新記録で５年ぶりの優勝を果たした。１万メートルは男子が鈴木芽吹（トヨタ自動車）、女子は田中希実（豊田自動織機）がそれぞれ制した。

人目もはばからず、泣きじゃくった。東大阪大敬愛高を卒業し、４月に積水化学へ入社した久保にとって、社会人としての初戦。思い出が詰まった大阪で待ち受けていたのは、自己ベストより約８秒遅い、７位という結果だった。

前半は２、３番手につけながら、４００メートルを過ぎてからペースダウンした。後続に次々と抜かれ、組で６着。まさかの全体７位に、ゴール後は一緒に走った仲間に肩を抱かれて励まされても、涙が止まらなかった。

体調不良を理由に取材対応はなし。代わりに、指導する横田真人コーチが口を開いた。「走り出しから動いていなかった。前半にリズムに乗れないまま、後半ズルズルいってしまった」。要因を問われると、取り囲んだ報道陣を見回しながら「分からないけど、過度なプレッシャーもあったのではないか。１８歳。見せない部分もあると思う」とおもんぱかった。

８月のＵ２０世界選手権（米国）と、９月開幕の愛知・名古屋アジア大会での優勝を目標にしている今季。“故郷”で味わったほろ苦い経験は、日本女子中距離界の至宝をもっと強くする。