◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日４―９巨人（１０日・バンテリンドーム）

ピンク色のバットを握った坂本の両手には、いつも以上に力がこもっていたのかもしれない。「打てて良かったですね」。１点リードの８回２死一塁から代打で打席へ。カウント０―２から外角１２２キロナックルカーブを体の前でさばき、左前へ運んだ。一、二塁とチャンスを広げ、続く吉川が右前へタイムリー。打撃の神様・川上哲治を超えて球団歴代単独１位の通算１６６４単打目が、貴重な追加点の呼び水となった。

特別な日に再び、打撃の神様の領域に足を踏み入れた。プロ２０度目の母の日。川上哲治に並ぶ通算２３５１安打目を放ったのはくしくも、２４年５月１２日の「母の日」ヤクルト戦（神宮）だった。０９年は逆転２ラン、１９年にセ・リーグ記録を更新する開幕から３６試合連続出塁を達成と、母の日に数々の足跡を残してきた。

１年目の０７年に逝去した母・輝美さん（享年４７）への感謝を忘れたことはない。今年の４月は宮沢りえが演じる余命宣告を受けた母が娘を育てるストーリーの映画「湯を沸かすほどの熱い愛」を観賞。１６年に報知映画賞の４部門を受賞した名作に心を動かされた。

勝負どころに備える姿はいつだって変わらない。７回の代打から三塁に入った２日の阪神戦（甲子園）から６試合未出場。今季最長のブランクとなったが、フリー打撃では９０センチ超の長尺バットやバスターを試しながら感覚を微調整。「（試合勘は）全然、問題なく大丈夫です」と巡ってきた出番できっちり仕事を果たした。

試合後に自身のインスタグラムを更新し、ピンクのバットを握った写真とともに「母の日 ナイスゲーム」とつづった背番号６。代走が出て、ベンチに戻る坂本を満面の笑みで迎えるナインの姿が、欠かせない存在たるゆえんだ。（内田 拓希）