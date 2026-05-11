歌手の松山千春（７０）が１０日、自身がパーソナリティーを務めるＦＭ ＮＡＣＫ５「松山千春 ＯＮ ＴＨＥ ＲＡＤＩＯ」（日曜・午後９時）に生出演。あこがれの球界のスーパースターの“本当の誕生日”を祝う一幕があった。

この日、「王さんな。王貞治さんは戸籍上は５月２０日生まれになってるらしいけど、本人が言うんだから間違いないと思うけど、『本当は５月１０日に自分は生まれたんだ』と。だから、今日、王さんは８６歳になるわけで」と公式資料上は５月２０日生まれとなっている王貞治・現ソフトバンク会長の誕生日について持論を展開した。

その上で「王さんとは巨人の現役時代、監督になられてからもいろんなお付き合いがありまして。俺は王さんが大好きだから。ホームラン王だし、バットにサインしてもらったこともあるなあ」と回顧。

「今は日本ハムが北広島のエスコンフィールドで頑張ってるけど、俺が子供の頃は札幌の円山球場で巨人が毎年２、３試合やってくれてな。俺は長嶋（茂雄）さんより王さんだった」と、しみじみ続けると「そんな王さんの本当の誕生日を祝うためにこの曲を。ピンクレディー『サウスポー』」と言うと、「背番号１のすごいヤツが相手」から始まるピンクレディーの１９７８年の名曲をかけていた。