「阪神３−０ＤｅＮＡ」（１０日、甲子園球場）

嫌な流れを止めたのは阪神・才木だった。強力打線相手に７回１０奪三振無失点の好投。４勝目を挙げ、チームの連敗を止めた。

「梅野さんと話しながら、いくところはいく。揺さぶるところは揺さぶる感じでうまくいけた」

初回がポイントだった。先頭の三森に初球をたたかれ右前打。さらに、続く度会への初球で盗塁を決められる。２球でピンチを迎えたが、落ち着いていた。アウトを重ねると、最後は２死一、二塁から、山本を直球で三振に仕留め、先制は許さず。「なんとかゼロでいけたのが、すごくよかった」。壁を乗り越えると、リズムに乗った。

二回以降は高低をうまく使い、七回まで二塁すら踏ませず。２試合連続で２桁三振を奪い、両リーグ断トツの５７奪三振とした。攻撃でもチームに貢献した。０−０の五回１死一、三塁で、決勝点となるセーフティースクイズを決め「うまくいきました」と安堵（あんど）の表情だった。

この日は母の日。兵庫県出身ということもあり「毎回きてますけどね（笑）」と、いつも通り母はスタンドで観戦していた。特別な日に白星を届け「すごく喜んでくれると思うので、よかった」と笑みを見せた。

４月には２試合連続６失点を喫するなど、苦しい時期もあったが、前回から１４イニング連続無失点と修正してきた右腕。「右肩上がりにきてるので、しっかりこの調子でいきたい」。才木は勢いのままに白星を積み重ねる。