井内悠陽＆阿久根温世W主演『コントラスト』公式ビジュアルブック刊行　タワレコ渋谷でお渡し会も

ドラマ『コントラスト』の公式ビジュアルブックが、6月30日にKADOKAWAより発売される。あわせて、W主演の井内悠陽と阿久根温世が登壇する発売記念イベントの開催も決定した。

【写真】W主演・井内悠陽と阿久根温世のカットを多数掲載

本書は、配信開始から「FOD総合ランキング」で3日連続1位を獲得したドラマ『コントラスト』のオフィシャルビジュアルブック。井内悠陽と阿久根温世のW主演で、青春の傷と痛みを包み込む、無垢で儚くも美しいラブストーリーが描かれる。

誌面では、本書のために撮り下ろした美麗カットに加え、ドラマの名シーンから選出された秘蔵カット、ドラマオフショット、ソロカットなどを収録。さらに2人による1万字対談、ソロインタビューも掲載される。仕様はA4正寸／112ページ。

発売を記念したイベントは、7月26日に東京・タワーレコード渋谷で開催される。書籍購入者から抽選で当選した参加者のみが入場できる招待制で、主演の2人から直接書籍や特典を受け取れる内容となっている。

参加券は、抽選1口＋通常本のお渡しが受けられる「1冊券」と、抽選1口＋通常本1冊＋印刷メッセージとサイン入りCDブックレット型カード1枚（ランダム3種から1枚）が付属する「3冊券」の2種類を用意。3冊券購入者からはさらに抽選で、2人が登壇するトークイベントへの招待も行われる。イベント予約の受付は5月8日17時より開始される。

また、Amazon、楽天ブックス、HMV&BOOKSオンライン、アニメイト、カドストほかオンラインストアでは、各ストア限定絵柄のポストカード特典付き商品が展開される。カドスト購入者の中から抽選で300名に、2人の直筆サイン入り書籍が当たる企画も実施される。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）