「阪神３−０ＤｅＮＡ」（１０日、甲子園球場）

感謝の思いを込めた節目のアーチだ。阪神は１点リードの六回に、佐藤輝明内野手（２７）が１０号ソロをマーク。２年連続でのリーグ最速１０号到達となり、球団では７２〜７５年の田淵幸一以来、５１年ぶり３人目の快記録となった。チームの母の日６連勝を導き、連敗を止めた活躍で、１２日からの首位・ヤクルト２連戦（神宮）に弾みを付けた。

ピンクバットから放たれた打球は浜風、声援、そして母への思いにも乗ってスタンドへ届いた。佐藤輝はとにかく母の日に強い。「追加点がほしいところで打てて良かった」。最高の感触でリーグ最速の１０号に到達。ホームランキングが格の違いを見せつけた。

節目の一発は１点リードの六回１死。石田裕のシンカーを捉えた。五月晴れの聖地に白球が舞うと、飛距離１２１メートルで左中間席へ。「なかなか打てる球も来ない感じでしたけど、あそこで打てて良かったです」。４試合ぶりのアーチで新人から６年連続の２桁弾。球団では岡田彰布の１２年、田淵幸一の１０年に次ぐ記録だ。さらに球団で２年連続のリーグ最速１０号到達は７２〜７５年の田淵幸一以来、５１年ぶり３人目の快記録にもなった。

これだけ打てば、もちろん警戒される。９日は初回から申告敬遠で歩かされ、この日も四回２死二塁でカウント３−１になると敬遠された。藤川監督は「我慢をしながらですけどね」と言った。本人も理解している。「一打席、一打席じゃないですかね」。相手の策に崩されるほど、柔な打者ではない。これで今季の才木の先発日は全戦で安打し打率・５００となった。

母の日は２３年にＤｅＮＡを相手に３ランと満塁本塁打で７打点。昨年も中日戦で決勝の適時二塁打を放った。「ずっと支えてくれているのでね。今日は良かったです」。今年は作り置きで食事面のサポートもしてくれている。「ありがたいですね」と感謝は尽きない。

特別な日、「言葉を送りました」と母へメッセージを届けた。好きな料理は「全部」と無邪気な笑みを浮かべる。ここで息子からリクエストが飛んだ。「最近オムライスを食べてないんで、作って」。ＭＶＰになり、球界のスターになっても、実家に帰れば一人の子ども。かわいい一面ものぞかせた。

この３連戦は「こどもまつり」として行われていた。連敗で用意されていたイベントがなくなることもあったが、３戦目にしてついにキッズインタビューも実施。活躍した日に食べるものは「白いご飯をいっぱい食べてます」と笑顔で回答。野球少年少女へは「練習あるのみですね」と努力の大切さも伝えた。

チームは連敗を止め、首位・ヤクルトと１ゲーム差に縮めた。母の日は２１年から６連勝。「深くは考えずに、１本ずつ積み重ねていくだけだと思う。一試合、一試合みんなで頑張りたい」。大人も子どもも喜ばせ、記録にも、記憶にも残る日曜日になった。