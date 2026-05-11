ＳｉｘＴＯＮＥＳが日本テレビ系「２４時間テレビ４９−愛は地球を救う−」（８月２９、３０日）のチャリティーパートナーに決定したことが、１０日放送の「Ｇｏｌｄｅｎ ＳｉｘＴＯＮＥＳ」で発表された。ジェシー（２９）は「個人的にすごく感動して泣くと思いますが、そこをＳｉｘＴＯＮＥＳのパワーで、みんなのその涙を笑顔にして、今年の夏乗り越えて、盛り上げていけたらいいなと思っております。みんなで『家族』になりましょう！」と呼びかけた。

ＳｉｘＴＯＮＥＳが、国民的番組を彩る。

放送では、６人が超高速回転している物が何かを当てる「回転レシーブ球児」に挑戦中、水卜麻美アナウンサー（３９）が登場して就任を発表。森本慎太郎（２８）は「『この番組はすごいな』とずっと思ってきたので、視聴者として感じていたその思いを、皆さんにちゃんと伝えられるように」と腕ぶした。

チャリティーパートナーは昨年新設され、Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅら７人が務めた。大役を担うことになり、田中樹（３０）は「『何が伝えられるかな』というのを必死に模索しながらできたら」と意気込み、松村北斗（３０）は「チャリティーパートナーによって結構印象が変わるのかなと思うので、そこを担ってるんだということを肝に銘じて、愛情を持ってできれば」と力を込めた。

今年のテーマは「わたしの家族の話〜あなたは誰を想う？〜」。ＳｉｘＴＯＮＥＳが、理由があって会えていない大切な人と会う手伝いをする。メンバーの関係値を「ここ１０年ぐらいは家族より一緒にいます。『ＳｉｘＴＯＮＥＳ家』というか」と田中。全員で番組を盛り上げることに「安心するところもあります」とうなずいた。

メンバーの親同士は「おやーんず」という名で関係が深いといい、京本は「今夜、ママたちの食事会があるっぽいよ」と告白。番組出演の可能性について、ジェシーが「出てきます！」と笑い、田中は「『おやーんず』も集まって、２４時間起きていてもらいたいよね！」と期待した。

総合司会は内村光良（６１）が務める。「僕が素人の時から知っていただいてます」と明かした高地優吾は「優しそうに見えて、すごく自分に厳しくストイックな部分も持っていらっしゃる方なので、より近くで学べることが多いんじゃないのかな。肌でたくさん勉強させてもらいたいな」と共演を心待ちにした。