＜大相撲五月場所＞◇初日◇10日◇東京・両国国技館

【映像】元若乃花が“ダメ押し”と指摘した高安の攻め

今場所、一人横綱で臨んだ豊昇龍に初日からアクシデントが発生。その取組の模様に元横綱・若乃花の花田虎上氏が「控えた方がいい」「良くないかなと思う」など高安に対して苦言を呈する一幕があった。

波乱が起きたのは横綱・豊昇龍（立浪）と小結・高安（田子ノ浦）の結びの一番だ。左四つの攻防から右を巻きかえした豊昇龍だったが、高安が左に変化しながら豊昇龍の後頭部を右手で抑え込み、動きを封殺。最後は豪快な左からの上手投げで高安が白星を挙げた。豊昇龍は両足を開いて尻もちをついた際に右足を痛め、顔をしかめてしばらく立ち上がれなくなった。

この状況を受け、解説を務めた元横綱・若乃花の花田虎上氏は「右足でしょ？開いちゃったね」と指摘。「にらみ合いになると、横綱、胸から行く立ち合いになるんですよ。上体が上がったんで、足を開いちゃったから、そこで（高安は）上手投げを打ったから。これ、（痛めたのは）大腿二頭筋でしょうね」と鋭く分析した。

というのも、花田氏自身も現役時代に同様の体勢で筋断裂を経験していると明かし、「開脚の柔らかさと違う角度で残っちゃうときがある。そこで負担がかかっちゃったと思う」と負傷の要因を解説した。

一方、花田氏は決着がついた際の高安の動作に注目。「最後、高安、にらみ合いで“カチン”と来て頭を抑えたけどね。ちょっとそれは控えた方がいいと思った。横綱が足を開いたときに耐えられないから手をついたんです。そこでくっと頭を抑えたでしょ。これは“ダメ押し”のような感じだから、良くないかなと思う」と、勝負が決まった後の動作について冷静に指摘した。

この見解に視聴者からは「押してたな」「これは残念な結果」といった同意の声の一方、「高安気づいて押してからやめた」「最後ちょっと押したな高安しょうが無い」といった擁護の声も。また「どうか軽症であってほしい」など横綱の回復を願う切実な反響も数多く寄せられていた。（ABEMA／大相撲チャンネル）