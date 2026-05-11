◆米大リーグ フィリーズ６―０ロッキーズ（１０日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）

ロッキーズの菅野智之投手（３６）が、敵地のフィリーズ戦に先発。昨季、二冠王になったシュワバーに４試合連続となる１５、１６号を献上するなど５回７安打５失点で３敗目（３勝）を喫した。

１回１死無走者、カウント０―１からの９３・８マイル（約１５０・９キロ）のが外角直球を中堅の木々が生い茂ったバックスクリーンに４３２フィート（約１３１・７メートル）の先制アーチを浴びると、続くハーパーにもバックスクリーン右に１０号を許した。

２回には無死一、二塁から三盗に捕手グッドマンの悪送球。ターナーの犠飛で４点目を許した直後、またシュワバーに初球のスプリットを右中間に２打席連続でメジャートップに立つ１６号を献上。

今季ワーストの３本塁打され、ワーストタイの５失点を喫し連敗となって３敗目（３勝）。開幕３試合目時点で２・１６だった防御率は、その後５試合に２５回１／３で１５失点を許して４・０７にまで落ち込んできた。