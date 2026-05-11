◇セ・リーグ 広島4―0ヤクルト（2026年5月10日 マツダ）

【佐々岡真司氏 視点】今季初のオープナーがはまった。複数投手を起用する場合、調子の良くない者が1〜2人いてもおかしくないが、この日は7人全員が自分の投球をした。8イニングで先頭打者の出塁を許さなかったのが大きく、与四球も1個だけ。見事だった。

その流れをつくったのは赤木だ。プロ初先発で1、2回をしっかりゼロに抑え、その間に味方打線が先取点を挙げたことで、いい流れを持って来られた。逆に相手に先制を許してしまうと空気感は変わる。改めて、流れの大事さを痛感した。

赤木は、初回の先頭・並木をフォークで空振り三振。自信を持っているのだろう、いい落ち方をしていた。武器にできる変化球。これを生かすには、直球の強さと制球が大事になる。一度抹消し、再び長いイニングを投げる調整に入ると聞く。球数が増えても乱れないフォームづくりに注力してほしい。

直球に球威があり、落ち球や曲がり球もある。赤木は先発に必要な要素を備えている。この先が楽しみな存在。パワーアップし、また1軍のマウンドに立ってもらいたい。 （本紙評論家）