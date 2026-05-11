サッカーのイングランド・プレミアリーグでブライトンに所属する日本代表MF三笘薫（28）が9日、ウルバーハンプトン戦で左太腿裏を痛め、W杯北中米大会（6月11日開幕）の出場が絶望となる可能性が出てきた。診断は公表されていないが、複数の関係者によれば肉離れで全治2カ月程度とみられることが判明。目標の初優勝に向けて15日にW杯メンバーの発表を控える森保ジャパンが大打撃に見舞われた。

三笘のW杯出場が厳しくなり、左シャドーと左ウイングバック（WB）の台所事情は苦しくなった。左シャドーは南野も離脱しており、本来は右の伊東や堂安、久保を回す選択肢がある。中村敬も得意とするポジションだが、3月のイングランド戦で出色のプレーを見せた左WBで起用したいところ。当落線上の塩貝にチャンスが来る可能性もある。

中村敬を2列目にした際の左WBには前田の起用が考えられるが、不慣れな守備面に課題を抱える。守備重視なら本来は3バックの一角を担う鈴木淳を配置する可能性もある。昨年11月のガーナ戦、3月のイングランド戦では試合をクローズする終盤に左WBに入っており、起用のメドは立っている。