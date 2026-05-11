株式会社闇編著による、ホラーアンソロジー『ホラーの扉』（河出書房新社）が5月7日（木）に発売された。

【画像】株式会社闇初書籍！ ホラーアンソロジー『ホラーの扉』

『ホラーの扉』は、ホラーに特化したコンテンツや企画を数多くてがけ、展覧会「行方不明展」「恐怖心展」では累計30万人を動員した話題のホラー制作会社・株式会社闇が2023年に初めててがけた書籍。

それぞれのジャンルごとに日本を代表するホラー作家、お化け屋敷プロデューサー、気鋭のホラー作家や怪談師らが短篇を書き下ろし。恐怖はどのように紡ぎ出され、どのように人の心を掴むのか――、各ジャンルのホラー作品を楽しみながら、それぞれの恐怖の要素と魅力を解き明かす今までになかったホラーアンソロジー。

本書を原作とした縦読みコミック『ホラーの扉～身近に潜む闇の物語～』も楽天が提供するデジタルコミック配信サービス「R-TOON」ほか、各種配信プラットフォームにて配信中。マンガ版でしか読めないオリジナルストーリーも収録されている。

澤村伊智×心霊ホラー芦花公園×オカルトホラー平山夢明×モンスターホラー雨穴×サスペンスホラー五味弘文×シチュエーションホラー瀬名秀明×SFホラー田中俊行×怪談（語りおろし音声付）梨×モキュメンタリ―ホラー

■背筋、朝宮運河の推薦コメント各エピソードの面白さ（容赦のなさ）は言うまでもないですが、混沌としたホラージャンルを体系化する試みにやられました。この一冊で恐怖の根源が、全て理解でき（てしまい）ます。――背筋（『近畿地方のある場所について』著者）

本書は令和のホラーブームの渦中、ホラーシーンの有力な担い手によって編まれたアンソロジーという意味でも、歴史的に大きな価値を持つだろう。――朝宮運河（書評家）「解説」より

■『ホラーの扉』目次はじめに・Who『みてるよ』 澤村伊智【作品を読み解く】心霊ホラー・What『終わった町』 芦花公園【作品を読み解く】オカルトホラー『さよならブンブン』 平山夢明【作品を読み解く】モンスターホラー・Why『告発者』 雨穴【作品を読み解く】サスペンスホラー・Where『とざし念仏』 五味弘文【作品を読み解く】シチュエーションホラー・When『一一分間』 瀬名秀明【作品を読み解く】SFホラー・How『学校の怖い話』 田中俊行【作品を読み解く】怪談『民法第961条』 梨【作品を読み解く】モキュメンタリ―ホラーおわりに解説 朝宮運河もっとホラーを楽しむためのブックガイド

■編著者紹介株式会社闇（かぶしきがいしゃやみ）日本を代表するホラークリエイティブカンパニー。AI・Web・ゲーム・映像など多角的なエンターテインメントを展開。リアルとデジタルを横断し、常に新しい恐怖の形を追求し続けている。

■著者紹介澤村伊智（さわむら・いち）1979年、大阪府生まれ。2015年『ぼぎわんが、来る』で日本ホラー小説大賞〈大賞〉を受賞しデビュー。19年「学校は死の匂い」で日本推理作家協会賞短編部門を受賞。20年『ファミリーランド』でセンス・オブ・ジェンダー賞特別賞を受賞。その他の著書に『ばくうどの悪夢』『一寸先の闇』『頭の大きな毛のないコウモリ』などがある。@ichisawamura

芦花公園（ろかこうえん）東京都生まれ。ウェブ小説サイト「カクヨム」に掲載し、話題になった「ほねがらみ――某所怪談レポート」を書籍化した『ほねがらみ』でデビュー。その他の著書に『異端の祝祭』『食べると死ぬ花』『ベトベト・メモリー』などがある。@ROKA_KOUEN

平山夢明（ひらやま・ゆめあき）1961年、神奈川県生まれ。2006年「独白するユニバーサル横メルカトル」で日本推理作家協会賞短編部門を受賞。『ダイナー』で10年に日本冒険小説協会大賞、11年に大藪春彦賞を受賞。その他の著書に『ミサイルマン』『あむんぜん』『俺が公園でペリカンにした話』などがある。

雨穴（うけつ）ホラーな作風を得意とするウェブライター。白い仮面と黒い全身タイツが特徴的で、YouTuberとしても活動している。ドラマ『何かおかしい』（テレビ東京）シリーズ原案をてがける。著書に『変な家』『変な絵』』『変な地図』などがある。@uketsuHAKONIWA

五味弘文（ごみ・ひろふみ）1957年、長野県生まれ。1992年からお化け屋敷をプロデュースしはじめ、その数は全国で100を超える。著書に『お化け屋敷になぜ人は並ぶのか』『憑き歯―密七号の家』『呪い髪の女』などがある。@obake_gomi

瀬名秀明（せな・ひであき）1968年、静岡県生まれ。95年『パラサイト・イヴ』で日本ホラー小説大賞を受賞しデビュー。98年『BRAIN VALLEY』で日本ＳＦ大賞を受賞。その他の著書に『八月の博物館』『デカルトの密室』などがある。

田中俊行（たなか・としゆき）1978年、兵庫県生まれ。怪談・呪物を蒐集するオカルトコレクター。怪談師としても活躍しており、2013年「稲川淳二の怪談グランプリ」、2021年「怪談最恐戦」で優勝。著書に『呪物蒐集録』『あべこべ』『紙呪』などがある。@tetsu_gamon

梨（なし）インターネットを中心に数多くの怪談を執筆。2022年に初の書籍『かわいそ笑』を発表。マンガ『コワい話は≠くだけで。』（景山五月）原作、「その怪文書を読みましたか」「行方不明展」「恐怖心展」展覧会企画などをてがける。その他の著書に『6』『お前の死因にとびきりの恐怖を』『ここにひとつの□がある』などがある。@pear0001sub

（文＝リアルサウンド ブック編集部）