開催：2026.5.11

会場：ロジャーズ・センター

結果：[ブルージェイズ] 1 - 6 [エンゼルス]

MLBの試合が11日に行われ、ロジャーズ・センターでブルージェイズとエンゼルスが対戦した。

ブルージェイズの先発投手はスペンサー・マイルズ、対するエンゼルスの先発投手はホセ・ソリアーノで試合は開始した。

1回裏、4番 岡本和真 6球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでブルージェイズ得点 TOR 1-0 LAA

5回表、7番 オスワルド・ペラザ 3球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでエンゼルス得点 TOR 1-2 LAA、3番 ボーン・グリッソム 初球を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでエンゼルス得点 TOR 1-4 LAA

6回表、5番 ジョ・アデル 4球目を打ってライトスタンドへのホームランでエンゼルス得点 TOR 1-5 LAA

9回表、5番 ジョ・アデル 3球目を打って左中間スタンドへのホームランでエンゼルス得点 TOR 1-6 LAA

試合は1対6でエンゼルスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はエンゼルスのホセ・ソリアーノで、ここまで6勝2敗0S。負け投手はブルージェイズのエリック・ラウアーで、ここまで1勝5敗0S。

なお、ブルージェイズの岡本和真はこの試合で4打数、1安打、1打点、打率は.248となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-11 05:01:27 更新