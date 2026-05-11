「阪神３−０ＤｅＮＡ」（１０日、甲子園球場）

試合後に阪神・才木浩人投手、佐藤輝明内野手、嶋村麟士朗捕手がお立ち台に上がった。ヒーローインタビュー後には、子供によるインタビューも行われた。

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（「こどもまつり」で当選者によるインタビュー。まずは青木智咲さん・小学６年）

−活躍した日の次の日によく食べるものはありますか？

才木「お寿司です」

佐藤輝「白いご飯をいっぱい食べてます」

嶋村「特に決まってないですけど、いっぱい食べます」

（続けて田村優弦くん・小学４年）

−どうしたら緊張せずに試合に出られますか？

才木「緊張はするものなので、緊張しないようにと考えずに緊張を受け入れてあげるのが大事かなと思うので、今日緊張してるな、ぐらいで試合に挑むといいと思います」

佐藤輝「僕たちでも緊張するので、それだけしっかり準備してきたから緊張するんだなと考えてやってもらえれば」

嶋村「それこそきょうの打席、足がプルプル震えてたので。緊張はするものだと思うので、逆に楽しんでプレーすればいい結果につながるかなと思います」