中日は１０日の巨人戦（バンテリン）に４―９で敗れ、借金が「９」に膨れ上がった。

先発したドラフト２位ルーキー・桜井は５回３失点で勝利投手の権利を持って降板したものの、リリーフ陣が打ち込まれてプロ初勝利はお預け。井上一樹監督（５４）は６回に逆転打を許した２番手・メヒアの投球内容に「先頭打者に四球を出しているところ。ウイニングショットの選択はベストだったのか」と苦言を呈した。

広島が勝利したためわずか１日で最下位に逆戻りとなったが、２カード連続で勝ち越し。５月に入ってからは５勝３敗と逆襲の兆しは見えてきている。その大きな要因が得点数と本塁打数が昨季に比べて大幅に増加していることだ。

この日も３回にカリステが同点弾を左翼ホームランウイングに叩き込めば、２点ビハインドの４回には「ギリギリでしたが何とか入ってくれました」という鵜飼の打球が左翼ホームランウイングに吸い込まれて一時同点に追いついた。試合に敗れたとはいえ、本塁打が出るたびにドームは大歓声に包まれた。

昨季は３５試合を消化した時点で１１本塁打、７４得点。しかし、今季は２５本塁打、１２０得点を記録している。

「（２０１５年に）福岡ヤフオク！ドーム（現みずほペイペイ）にホームランテラスができた時は、ホームランが（前年に比べて）倍増して二塁打が２割減、三塁打が半減となったそうです。鵜飼のホームランも昨年までだったらレフトフライだった。それがホームランになるんだから精神的にもプラスに働くでしょう」（球団関係者）。得点力不足＆本塁打欠乏症に泣かされてきたが、ホームランウイング効果が如実に表れて打線の破壊力が増している。

故障でリハビリ中の上林、岡林、サノーが一軍に戻ってくれば強竜打線はさらにパワーアップする。ここ数年の傾向とは大きく様変わりし、打線爆発が上位進出の鍵となりそうだ。