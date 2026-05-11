◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日４―９巨人（１０日・バンテリンドーム）

巨人が中日に逆転勝ちし、連敗を３で止め勝率を５割に戻した。「８番・遊撃」で６試合ぶりにスタメン出場した浦田俊輔内野手（２３）が６回に逆転の２点三塁打を放つなど３安打、自己最多４打点の大活躍。チームが今季最多９点を奪う原動力となった。また、坂本勇人内野手（３７）が８回に代打で左前打を放ち“打撃の神様”川上哲治を超える通算１６６４本目の単打をマークした。１日で３位に再浮上したチームは１２日から広島との２連戦（岐阜、福井）に臨む。

ユニホームを泥だらけにして滑り込み、右手を突き上げてほえた。普段は表情を崩さない男が、感情を爆発させた。「試合に出ることが最近、少なかったけど準備はしていた。気持ちは入ってました」。３―４の６回２死二、三塁。外角１５０キロを捉えた打球は前進守備の右中間を深々と抜けた。逆転の２点適時三塁打がプロ初のＶ打。３連敗中は計４得点に沈んでいた打線をよみがえらせた。

バットと足でダメ押しも一手に引き受けた。二塁走者だった８回２死一、二塁で吉川の右前打で捕手のタッチをかいくぐり生還。３点リードの９回２死二、三塁では左中間へ２点適時二塁打で試合を決めた。宿舎の朝食会場でバッタリ会った阿部監督に「今日、ショートで行くぞ」と告げられて腹をくくった。３安打４打点で６戦ぶりの先発起用に満点回答だ。

阿部塾の効果はてきめんだった。８日の３連戦初戦の試合前練習。ティー打撃中に歩み寄ってきた阿部監督に「逆方向に打ったり、試合を想定した練習を」と説かれた。直後のフリー打撃は徹底して逆方向へライナーを飛ばし「成果がもろ試合に出た」。教えを授けた指揮官も「あれぐらいできるんですからね。今はチャンスだと思ってやってほしい」とうなずいた。

特別な日の躍動に思いもひとしおだった。母の日の試合前、長崎に住む母・智美さんに「いつもありがとう」とＬＩＮＥした。バレーボールで全国高校総体優勝経験のある母は「気遣いができて優しい」。手料理の唐揚げとシチューが大好物で、愛情たっぷりに育ててくれたからこそ今がある。兄、妹と合同で購入したドライヤーが家に届く前に、とびきりのプレゼントをバットで贈った。

浦田のバットに導かれ、チームは７試合ぶりの５得点以上となる９得点で大勝し、勝率を５割に戻した。阿部監督は「併用はしないですね。泉口は調子を戻さない限りは出しません」と浦田の遊撃起用を継続する方針を示唆。昨季３割打者で内野の要をベンチに置く異例の方針を敷くほど、指揮官の期待は大きい。「（３連敗中で）流れは悪かったですけど今日勝てて、あさっての試合をできるのでよかった」と浦田。シンデレラボーイとなれるかは、これからにかかっている。（内田 拓希）

【堀内恒夫Ｐｏｉｎｔ】 浦田はピッチャーからすれば、嫌な打者だよ。的が小さい上に、ミートがうまい。パワーがないかと思えば、前進守備ではあったけれど、右中間を越える長打を打った。８回に四球を取ったように打席でのしつこさがある。今の巨人に必要なのは、このしつこさだよ。まだ多少の淡泊さがあることは否定できないが、もう少し、場面を考えて野球をやれるようになれば、素晴らしい足もあるし、２番に使いたい選手だね。（スポーツ報知評論家・堀内 恒夫）