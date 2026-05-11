サッカー北中米Ｗ杯の開幕（６月１１日）まで、１１日で１か月となった。昨季のＪ１で鹿島を９季ぶり優勝に導き、Ｗ杯３度選出の楢崎正剛氏以来、ＧＫ史上２人目となるリーグＭＶＰを獲得したＧＫ早川友基（２７）は初選出が有力。世代別代表の経験が一度もなく、中学時代は控え選手だった成り上がりのサッカー人生を振り返り、Ｗ杯への意気込みを語った。（取材・構成＝岡島 智哉）

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横浜Ｍのジュニアユースに所属していた中学校３年の夏。チームからユース昇格の見送りを告げられた早川は、自宅で父・成利さんと向き合った。「将来、どうなりたいんだ？ サッカー選手を目指すのか、普通の一般的な生活を送るのか」。早川は「サッカー選手」と答えた。

「『じゃあ、それなりの対応を取るから。スパルタで接するから』と言われました（笑）。いい意味で厳しく育ててもらいました。いま考えたら本当にありがたかったですね」

中学時代は控え選手。身長が１６５センチと伸び悩んだこともあり、トップリーグの公式戦にはほとんど出場できなかった。それでもプロサッカー選手の夢は諦めなかった。

家族から食事や栄養面でのサポートを受け、サッカーと愚直に向き合った。桐蔭学園高時代に身長も２０センチほど伸びた。しかし全国大会とは無縁の存在。監督（当時）のパワハラ騒動が週刊誌沙汰になるなど、ピッチ外での苦労もあった。明大でも１年時から出場したが、ベンチから外れ、セカンドチームに降格した時期も。一見、エリートコースを歩んできたかに見える経歴だが、順風満帆ではなかった。

「横浜Ｍでトップに上がって試合に出ることが１番だったかもしれない。でも自分の中でいろいろ苦労しながら進んで、別の道で活躍することも全然間違いじゃなかったと思うし、これが正解だったかもしれない」

鹿島でも１年目は出場機会がなかったが、鍛錬を積んだ。２年目に出番を得ると、そこから一度もゴールマウスを譲ることなくフルタイム出場を継続し、昨季はリーグＭＶＰも獲得した。

「自分に何かしらの影響だったり、いい機会を与えてくれた方々がたくさんいる。その人たちには本当に感謝したいですね」

４年前のカタールＷ杯を、旅行先のフランス・パリで見た。モロッコにルーツをもつ住民が祖国の躍進に歓喜し、爆竹や花火が飛び交うシャンゼリゼ通りに衝撃を受けた。「催涙ガスを食らいました」と苦笑いで振り返る。

「４年後は自分が、とかは全然考えてなかったです。まずは試合にたくさん出て、自分が上手くならないと、ということで精いっぱいでした」

この４年間で、立場は大きく変わった。鹿島の守護神としての自覚を胸に、２５年７月の代表初招集以降、一度も外れることなくメンバー入り。ここまで４試合出場で無失点を継続している。

「Ｗ杯に行きたい、ではなく、必ず行くという思いに変わった」

正ＧＫ鈴木彩艶（パルマ）の壁は高いが、逆境に打ち勝ち、「成り上がり」を体現してきた２７歳は、出番に備えた準備を怠らない。

「自分はチャレンジャーの立場。恐れるものはないので、自分が持っているものを出し切って、評価をもらえればいいだけだと思っています。自分の全てを出し続けていきます」

〇…１０日のＪ１百周年構想リーグ、敵地・横浜Ｍ戦で守護神・早川が勝ち点２を手繰り寄せた。１―１の後半アディショナルタイム、相手の強烈なシュートを「余裕を持って対応できた」と横っ跳びではじき出すと、ＰＫ戦では横浜Ｍの３番手・宮市のキックを倒れ込みながらキャッチ。「価値ある勝ち点２かなと思う」と中学生までを過ごした“古巣”からの勝利を誇った。２位ＦＣ東京と勝ち点４差となり、次節の千葉戦（１７日・フクアリ）で９０分で勝利すれば東１位が確定する。

◆Ｗ杯日本代表における過去の正守護神争い ９８年フランス、０２年日韓、０６年ドイツの３大会は、川口能活と楢崎正剛による事実上の一騎打ちに。フランス大会とドイツ大会で川口、日韓大会で楢崎がゴールマウスを守った。１０年南ア大会は楢崎が正守護神だったが、チームの不調を受けて２番手だった川島永嗣が昇格。川島は以降３大会で守護神を務めた。カタール大会では２大会ぶり選出の権田修一が全４試合に出場した。

◆「成り上がり」からＷ杯にたどり着いた過去の主な日本代表選手

▼中沢佑二（０６、１０年大会出場） 高卒時にＪクラブからオファーがなく、ブラジルへのサッカー留学を経て、帰国後に東京Ｖの練習生からキャリアをスタート。歴代４位の代表通算１１０試合出場。

▼岡崎慎司（１０、１４、１８年大会出場） 高卒での清水加入時の立ち位置は（ＦＷの）８人中８番目だったと当時の長谷川健太監督が後に明かしている。１０、１４年大会で２大会連続ゴール。

▼長友佑都（１０、１４、１８、２２年大会出場） スタンドでの太鼓係だった時期を乗り越え、サイドバックにコンバートされた明大で才能が開花。日本サッカー界史上初の５大会連続出場目指す。