◆バレーボール ▽大同生命ＳＶリーグ男子 チャンピオンシップ準決勝第２戦 サントリー ３―１（２３―２５、３１―２９、２５―２０、２５―２３）名古屋（１０日、大阪・Ａｓｕｅアリーナ大阪）

２戦先勝方式のチャンピオンシップ（ＣＳ）の男子準決勝で、連覇を狙うレギュラーシーズン（ＲＳ）１位のサントリーが４位の名古屋に３―１で逆転勝ち。２連勝で決勝（１５〜１７日、横浜アリーナ）進出を決めた。今季限りで退団する高橋藍主将（２４）は、接戦の第２セットの３０―２９からスパイクを決めるなどチーム３位の１４得点でけん引。エースは“有終Ｖ”を誓った。

大一番でエースが仕事を果たした。１セット（Ｓ）を失って迎えた第２Ｓは両者が点を取り合い、迎えた３０―２９の場面。４度目のセットポイントで託されたトスを藍は、レフトから鋭く決めきった。「ブラボー！」。この日一番の絶叫で超満員７５８０人の観客も熱狂。１４得点で逆転勝利に導いた藍主将は「一番はホッとした。勝つことが重要で、決勝に進出できてうれしい」と笑みがこぼれた。

２４―２５年にイタリア１部セリエＡから国内リーグに初参戦し、２季を過ごした。今季は主将としてチームをまとめ、「練習から苦しい場面でトスを上げてくれる」という新加入の２４年パリ五輪代表セッター・関田誠大（３２）の存在もあり、エースとして成長した。ホーム・大阪でのラストマッチを終え、次は連覇に挑む決勝。「チームに恩返しの意味でも優勝して、みんなで笑って終わりたい」と藍。有終Ｖへ突き進む。（宮下 京香）