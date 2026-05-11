◆女子プロゴルフツアー 今季メジャー初戦 報知新聞社後援 ワールドレディスサロンパスカップ 最終日（１０日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２）

１打差２位から出た河本結（２７）＝リコー＝が、１イーグル、４バーディー、４ボギーの７０をマークし、通算１オーバーの逆転で、自身初のメジャー制覇を達成した。昨年１０月以来の通算５勝目。１９９８年度生まれの“黄金世代”のメジャー優勝は５人目（畑岡奈紗、原英莉花、勝みなみ、渋野日向子）。会場で見守った母・美由紀さんへ、母の日に最高のプレゼントを届けた。目標の年間女王へ、弾みをつける大きな１勝となった。

１打リードで迎えた１８番。河本の魂を乗せた一打がピンに向かって寄っていった。残り１８０ヤードから６アイアンを握った第２打をピン右１メートルに刺して決着をつけた。先にホールアウトしプレーオフに備えていた鈴木愛は、練習をやめた。難なく沈めて連続バーディー締め。「頭も心もフル回転させて戦った４日間だった。難しいセッティングで本当に本当に本当に疲れた」。強い勝ち方でもぎ取った、メジャー１勝だった。

３オーバーで迎えた１５番。５組前の鈴木が同じ３オーバーで先にホールアウトしたことを知ったが、まったく動じなかった。「大人になった。成長を感じることができた」と自画自賛したのは１７番パー５。左ラフからの第２打はピンまで２４０ヤードだった。以前の河本なら、ユーティリティーでグリーン近くまで運ぶことを選んだ。ピン位置は奧めで風はフォロー。「ラフからのアプローチは難しくなる」と判断。７アイアンで刻み、８６ヤードの３打目を３０センチにからめて抜け出した。

昨季のメルセデスランキングは自己最高の３位だった。それに対して「４０％ほど満足している自分」が許せなかった。「ほぼスライスだった」という球筋を捕まったフェードに変えた。さらに左ピンに対してドローで攻めていけるスイングに取り組んだ。歩行時の軸への意識、食生活の改善にも着手。ＳＮＳとも距離を置き、ゴルフとの向き合い方を変えた。

以前は勝利への強い欲が判断を邪魔することがあったが、今は違う。目の前の一打に全集中を捧げた。「勝ちたいというより、勝つイメージが湧いていた」。９日夜に最終日のウェアを選んでいた時だった。「これだ」。大会のイメージカラーの緑とピンクが入った上下を即決。「これを着てトロフィーを持っている自分がすごくイメージできた」。その通り、最高の笑顔で記念撮影に収まった。

母の日の最高のプレゼントになった。１８番グリーンを降りると、涙目の美由紀さんと抱き合った。「一番のあこがれで、大好きな尊敬する母のように、強くたくましくかわいくなれるように日々成長していきたい」と誓いをたてた。「ゴルフが彼氏と思って過ごしている。それが楽しいし、その生き方でいいのかな」。２７歳の今、ライフプランの最優先事項は年間女王取りだ。（高木 恵）

◆河本に聞く

―どんなことを考えてスタート？

「目の前の一打をどこに運ぶか、どういう風にショットを打つかを考えていた。とにかくこの４日間一生懸命頑張って疲れたので、今日は全身にサロンパスを貼って寝たいと思う」

―２打目を刻んでバーディーとした１７番の攻め方。要因は？

「年月。戦い方を覚えた。昔はファイターだった。やるぞ、いけいけどんどんみたいな。痛い思いもいい思いもたくさんした。今はそういう自分じゃなくて、冷静。いろんな想定ができる」

―３年シードを獲得した。米ツアー再挑戦は？

「今は年間女王を取ることが頭にある。それを取ったらまた考えるかもしれないけど、今はまずそこ」

◆通算オーバーパー優勝 １９８８年のツアー制度施行後では今大会と同じ茨城ＧＣ西Ｃで、２３年サロンパスカップの吉田優利（１オーバー）以来、４９例目。最大スコア優勝は、０１年日本女子オープン優勝・島袋美幸の１４オーバー。