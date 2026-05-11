◆パ・リーグ ソフトバンク８―３ロッテ（１０日・みずほペイペイドーム）

ソフトバンクが大勝し、２カードぶりに勝ち越した。「９番・二塁」でスタメン出場した庄子雄大内野手は、プロ初の猛打賞を記録。１番の周東とともに、機動力で流れを引き寄せた。

まずは２点を追う３回１死、中前打で出塁した。直後の周東が右翼フェンス直撃の三塁打を放つと、庄子は快足を飛ばして生還。１点リードの５回１死では右翼へ三塁打を放ち、またしても周東の中前適時打で本塁を踏んだ。「快足コンビ」で得点を量産。８回２死でも右前打を放ち、３安打をマークした。

試合後、小久保監督は「打線も、チームも重たいどんよりした雰囲気があった。９番の庄子と佑京（周東）でスピード感あふれる、少しドームの空気が変わるような試合展開になりましたよね」とコメント。今季４試合目の先発出場で攻撃の起点となった２３歳を「こんな少ないスタメンで、よくこんな早い時期に猛打賞を打ったと思いますよ」と称賛した。

庄子に対して、指揮官は「『目指せ篠塚さん』と言った」と元巨人で通算１６９６安打を放ったレジェンド、篠塚和典氏を目標にするように話したという。この日は、第１打席はフルカウントから３球ファウルを続けて中前にはじき返すなど、内容も伴った打席が多かった。元々の武器である守備、走塁に加え、打撃でもアピール。若タカへの期待は膨らむばかりだ。