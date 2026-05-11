◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島４―０ヤクルト（１０日・マツダスタジアム）

広島のドラフト５位・赤木晴哉投手（２２）＝佛教大＝の母・恵美さんが始球式を行った。プロ初先発で２回無失点と好投した息子にエールを送った。

―始球式の感想

「とても楽しかったです。いいバトンが渡せて良かったです」

―打診を受けた時は

「『やったー！』と思いました。ファンクラブのポイントをためれば抽選で（広島主催の２軍戦の始球式に）参加できる企画を見ていたので、まさかでした」

―どんな準備をしてきた

「娘と息子とキャッチボールしました。家の前の公園で１日３０分限定。それ以上やると五十肩が出たら困るので（笑）。きょうも朝７時から最終調整しました」

―マウンド上では話も

「私が投げ終わってから『頑張って』と言いました」

―使用したグラブは

「息子が高校の時に達くん（現日本ハムで天理高時代の同級生）にもらったものです。（達）孝太と（赤木）晴哉の思いを背負って練習してきました」

―どんな母の日に

「最高の母の日になりました。これからも大好きな野球を頑張ってもらえれば。私はまだまだ追っかけやります！」