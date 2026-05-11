陸上の木南道孝記念は10日、大阪市のヤンマースタジアム長居で行われ、女子800メートルで日本記録保持者の久保凛（18＝積水化学）は2分7秒47で7位となった。男子110メートル障害決勝は村竹ラシッド（24＝JAL）が13秒05の大会新記録で圧勝。女子棒高跳びは諸田実咲（27＝アットホーム）が4メートル50の日本新記録で制した。100メートルの男子はデーデー・ブルーノ（26＝セイコー）が10秒20、女子は井戸アビゲイル風果（24＝東邦銀行）が11秒43で優勝した。

久保の社会人デビュー戦は、ほろ苦い結果となった。今春に東大阪大敬愛高を卒業して積水化学に入社し、迎えた今季初戦。1周目は3番手で通過したが、スピードに乗りきれず徐々に順位を落とした。自身の持つ日本記録（1分59秒52）から7秒以上も遅い2分7秒47でフィニッシュし、全体では7位。レース直後は人目をはばからず号泣した。

体調不良によって取材に応じられず、代わりに横田真人コーチが対応。「過度なプレッシャーはあったんじゃないか。本人も勝ちたいと思った初戦だったし、ちょっと空回りしてしまったのかな」と代弁した。今季の目標を「アジア大会と世界ジュニア（U20世界選手権）で優勝したい」と語る18歳。悔しさを糧に成長を追い求める。

○…男子110メートル障害の村竹が今季初戦から他を圧倒した。予選を13秒41の組1着で通過すると、迎えた決勝は向かい風0.2メートルの中、大会新記録となる13秒05で優勝。初陣から自身の持つ日本記録（12秒92）に近いタイムに「まずまず」と評価した一方、走りには課題を残したといい「まだまだ。自分の求めるレベルが上がっている」とも話した。昨年9月の世界選手権では5位に終わり、悔し涙を流した24歳。今季の目標には「アジア記録（12秒88）更新」「アジア大会優勝」などを掲げた。

○…女子棒高跳びで諸田は4メートル50のバーを1回目で越え、日本新記録で優勝した。自身が2023年の杭州アジア大会でマークした記録を2センチ更新。9月に開幕する愛知・名古屋アジア大会の派遣設定記録もクリアした。1年前の両手首骨折の重傷を乗り越え「やっと跳べたという安心感とうれしさがある」と笑顔。「ここをスタートに、これからも頑張っていきたい」とさらなる進化を誓った。